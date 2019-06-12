Выборы за рубежом: как казахстанцы голосовали в Европе

Более 160 наших сограждан проголосовали в восточноевропейской Румынии.

Всего более восьми тысяч казахстанцев проголосовали за рубежом на прошедших выборах Президента Казахстана. Такие данные озвучивает МИД РК. При дипломатических представительствах Казахстана было организовано 64 избирательных участка.

Голосовали наши соотечественники и в Румынии. Это нефтегазовый и индустриальный регион на берегу Черного моря, а также международный энергетический хаб в Юго-Восточной Европе с населением около 19, 5 млн. человек.

Избирательный участок на территории Посольства РК в Бухаресте / Фото с сайта www.mfa.kz

Здесь сегодня учатся, живут и работают более 200 казахстанцев. В основном это студенты ВУЗов и сотрудники самого крупного казахстанского нефтегазового актива за рубежом "KazMunayGas International".

В день выборов наши соотечественники смогли проголосовать на избирательном участке № 299, находящемся в здании Посольства Казахстана в Бухаресте. Участок работал с 7 утра до 8 вечера по местному времени. Для казахстанцев и их семей была организована культурная программа и прямая трансляция казахстанских телеканалов.

Мероприятие проводилось Посольством РК в Румынии совместно с "KazMunayGas International", являющейся самой крупной производственной бизнес-структурой в этом регионе.

Фото представлено пресс-службой KMGI

- Сегодня очень важный день в истории нашей страны. Мы как граждане Казахстана и представители "KazMunayGas International" выражаем большую благодарность Посольству РК в Румынии за то, что нам предоставлена такая возможность выполнить свой гражданский долг. Это значимое событие для будущего наших детей и нашей страны, - отметил главный директор KMGI по юридическим вопросам и корпоративным отношениям Алексей Головин.

- Я живу в Бухаресте третий год. Могу сказать, что румыны – очень гостеприимная нация, и я чувствую себя здесь как дома. Пришла на выборы, потому что сейчас наступает такое время, когда нужно быть политически активными, - говорит Дина Джузбаева, студентка Бухарестского университета.

Казахстанско-румынские деловые связи показывают впечатляющую динамику развития в последние годы.

Как отметил в своем недавнем интервью "Казахстанской правде" Посол РК в Румынии Даулет Батрашев, наши страны имеют множество точек соприкосновения в таких отраслях, как сельское хозяйство, ИТ, обрабатывающая промышленность. По итогам 2018 года товарооборот между двумя странами вырос на 65% по сравнению с 2017 годом. При этом, крупным производителем и экспортером казахстанского сырья и нефтепродуктов на европейских рынках является "KazMunayGas International".

Фото: НПЗ Petromidia в Румынии

Еще одна важная сфера казахстанско-румынских отношений – академическая. Между ведущими казахстанскими и румынскими ВУЗами действуют договоренности и соглашения о научном сотрудничестве и обмене студентами. Сейчас в Румынии обучается 29 казахстанских студентов.

Также важно отметить, что Румыния – страна с сильными традициями и кадрами в сфере нефтегаза.

В скором времени будет объявлено о старте программы стажировок для студентов казахстанских ВУЗов на заводе "Petromidia" - основном производственном активе КМГ в Румынии. Этот НПЗ является наиболее технологичным в Черноморском регионе и сейчас внедряет цифровые и ИТ-решения.

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