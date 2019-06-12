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Выборы за рубежом: как казахстанцы голосовали в Европе

Более 160 наших сограждан проголосовали в восточноевропейской Румынии.

Фото : представлено пресс-службой KMGI12 июня 2019, 14:41

Всего более восьми тысяч казахстанцев проголосовали за рубежом на прошедших выборах Президента Казахстана. Такие данные озвучивает МИД РК. При дипломатических представительствах Казахстана было организовано 64 избирательных участка.

Голосовали наши соотечественники и в Румынии. Это нефтегазовый и индустриальный регион на берегу Черного моря, а также международный энергетический хаб в Юго-Восточной Европе с населением около 19, 5 млн. человек.

Избирательный участок на территории Посольства РК в Бухаресте / Фото с сайта www.mfa.kz

Здесь сегодня учатся, живут и работают более 200 казахстанцев. В основном это студенты ВУЗов и сотрудники самого крупного казахстанского нефтегазового актива за рубежом "KazMunayGas International".

В день выборов наши соотечественники смогли проголосовать на избирательном участке № 299, находящемся в здании Посольства Казахстана в Бухаресте. Участок работал с 7 утра до 8 вечера по местному времени. Для казахстанцев и их семей была организована культурная программа и прямая трансляция казахстанских телеканалов.

Мероприятие проводилось Посольством РК в Румынии совместно с "KazMunayGas International", являющейся самой крупной производственной бизнес-структурой в этом регионе.

Фото представлено пресс-службой KMGI

- Сегодня очень важный день в истории нашей страны. Мы как граждане Казахстана и представители "KazMunayGas International" выражаем большую благодарность Посольству РК в Румынии за то, что нам предоставлена такая возможность выполнить свой гражданский долг. Это значимое событие для будущего наших детей и нашей страны, - отметил главный директор KMGI по юридическим вопросам и корпоративным отношениям Алексей Головин.

- Я живу в Бухаресте третий год. Могу сказать, что румыны – очень гостеприимная нация, и я чувствую себя здесь как дома. Пришла на выборы, потому что сейчас наступает такое время, когда нужно быть политически активными, - говорит Дина Джузбаева, студентка Бухарестского университета.

Казахстанско-румынские деловые связи показывают впечатляющую динамику развития в последние годы.

Как отметил в своем недавнем интервью "Казахстанской правде" Посол РК в Румынии Даулет Батрашев, наши страны имеют множество точек соприкосновения в таких отраслях, как сельское хозяйство, ИТ, обрабатывающая промышленность. По итогам 2018 года товарооборот между двумя странами вырос на 65% по сравнению с 2017 годом. При этом, крупным производителем и экспортером казахстанского сырья и нефтепродуктов на европейских рынках является "KazMunayGas International".

Фото: НПЗ Petromidia в Румынии

Еще одна важная сфера казахстанско-румынских отношений – академическая. Между ведущими казахстанскими и румынскими ВУЗами действуют договоренности и соглашения о научном сотрудничестве и обмене студентами. Сейчас в Румынии обучается 29 казахстанских студентов.

Также важно отметить, что Румыния – страна с сильными традициями и кадрами в сфере нефтегаза.

В скором времени будет объявлено о старте программы стажировок для студентов казахстанских ВУЗов на заводе "Petromidia" - основном производственном активе КМГ в Румынии. Этот НПЗ является наиболее технологичным в Черноморском регионе и сейчас внедряет цифровые и ИТ-решения.


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