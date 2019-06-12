Делать из него знаменитость я не хочу - Байзакова о сыне

Говоря о своих отношениях с отцом ребенка, Байзакова призналась, что постоянно видится с ним.

Скандальная Insta-дива, блогер и актриса Айжан Байзакова в интервью другому блогеру Бейбуту Алибекову рассказала правду о своем сыне, взгляде на его будущее и отношениях с отцом своего ребенка, передает Zakon.kz.

Девушка до сих пор не раскрывает имя своего сына.

- Я никому не говорю, как его зовут. Но в последнее время ребята, которые работают в ЦОНе, начинают закидывать везде его загранпаспорт... Я не боюсь, просто всякие подписчики могут всякие приколы придумывать. А это мой ребенок и я не хочу вообще, чтобы он в это лез. Делать из него знаменитость я не хочу, - заявила Айжан.

Имя малышу Байзакова и отец ее ребенка выбирали вместе. Родители мужчины не сразу, относительно недавно, узнали о существовании внука.

- Конечно, они были в шоке. Тем более, что это "Байзакова", для них это был двойной удар. Но ничего. Сначала им было сложно, они не хотели это даже воспринимать. Но сейчас ребенок родился, все успокоились. Это же ребенок, это счастье. То, что он родился - это подарок, - считает актриса.

Говоря о своих отношениях с отцом ребенка, Байзакова призналась, что постоянно видится с ним.

- Конечно, мы вместе. Он с ребенком чуть ли не каждый день видится. Мы с ним о свадьбе разговаривали. Для нас беременность была неожиданной. Я ему позвонила, он сразу приехал. Он в этом плане молодец. Обычно мужики же убегают. А тут мы с ним сели, поговорили. Он говорит: "Мне нужно сказать родителям, нам же нужна свадьба". Я говорю: "Слушай, родителям говорить не будешь, это мое, я рожаю для себя". У нас уже были отношения, были чувства друг к другу. Просто беременность стала неожиданностью. В конце концов, я убедила парня, что должна родить "для себя". Одним из аргументов было то, что мой отец давно мечтает о внуке., - пояснила она.

К слову, родители отца ее ребенка не видели своего внука. По словам Байзаковой, они, да и она сама, еще не готовы к этому.

- Я сама могу обеспечить, мне не нужна помощь его родителей. От него главное, это любовь к ребенку. Чтобы ребенок видел, что у него есть отец, - добавила Айжан.

Она заявила, что до сих пор состоит в отношениях с отцом своего сына, которому приходится мириться с популярностью актрисы.

- Он ревнивый, конечно. Он мне не выносит мозг, но конечно, будет присутствовать ревность, все-таки у меня такая сфера, где много мужчин. Ему немножко из-за этого тяжко, а мне некогда ревновать, потому что я работаю все время, - призналась Байзакова.

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