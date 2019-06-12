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Девочка выпала из окна и разбилась насмерть в Рудном

Она получила травмы несовместимые с жизнью.

Фото : pxhere.com12 июня 2019, 15:21

В Костанайской области 8-летняя девочка умерла, выпав из окна восьмого этажа, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Управления здравоохранения области.

- Смерть наступила до приезда скорой помощи. Она получила травмы несовместимые с жизнью, - сказали в пресс-службе Управления здравоохранения.

Инцидент произошел 11 июня в Рудном.


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