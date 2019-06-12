Девочка выпала из окна и разбилась насмерть в Рудном
Она получила травмы несовместимые с жизнью.
Фото : pxhere.com12 июня 2019, 15:21
В Костанайской области 8-летняя девочка умерла, выпав из окна восьмого этажа, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Управления здравоохранения области.
- Смерть наступила до приезда скорой помощи. Она получила травмы несовместимые с жизнью, - сказали в пресс-службе Управления здравоохранения.
Инцидент произошел 11 июня в Рудном.
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