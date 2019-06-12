Трое человек угнали машину вместе с ее владельцем в Карагандинской области
В настоящее время проводится следственные мероприятия.
Фото : NewTimes.kz12 июня 2019, 16:35
По "горячим следам" оперативной группой районного отдела полиции Актогайского района Карагандинской области задержаны трое подозреваемых совершивших угон легковой автомашины, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.
Они избили владельца и удерживали на всем пути следования от города Нур-Султан до поселка Актогай Карагандинской области, где и были задержаны полицейскими.
Подозреваемым вменяется обвинение по ст.125 ч.2 Уголовного кодекса Республики Казахстан (похищение человека совершенного в группе лиц)
В настоящее время проводится следственные мероприятия.
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