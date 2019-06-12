Озвучены подробности гибели ребенка в торговом доме Караганды

Владелец сафари-парка, где погибла девочка, соблюдал все необходимые требования безопасности.

Стали известны подробности гибели ребенка в торговом центре в Караганде, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Палаты предпринимателей Карагандинской области Национальной палаты предпринимателей РК "Атамекен".

Владелец сафари-парка, где погибла девочка, соблюдал все необходимые требования безопасности.

11 июня на игровой площадке одного из торговых домов Караганды скончался семилетний ребенок. Подробности трагедии обнародовали на брифинге в Палате предпринимателей Карагандинской области.

Открывая встречу директор Палаты предпринимателей Ернар Кульпеисов принёс соболезнования родителям ребенка.

- Это ужасное горе, от всего коллектива Палаты предпринимателей выражаю искренние соболезнования родителям и родственникам девочки. Что касается подробностей этой трагедии, то сразу необходимо сказать, что со стороны предпринимателя были соблюдены все необходимые требования в части установки и эксплуатации качелей. Все сертификаты у предпринимателя имеются, нормы безопасности соблюдены. Мы как Региональная палата при необходимости окажем руководителю сафари-парка юридическую поддержку в ходе расследования этого дела, поскольку "Атамекен" всегда следует принципу поддерживать исключительно добросовестный бизнес, - заявил директор Палаты предпринимателей Карагандинской области.

Представители администрации сафари-парка рассказали журналистам подробности случившегося. Они отметили, что факта падения девочки с качели, о котором писали некоторые СМИ, не было.

- Это случилось ближе к 18.00. Трое детей, примерно четырех, семи и 13 лет, пришли на аттракцион. Средняя девочка каталась на качелях, старшая сестра ее раскачивала. Внезапно девочке стало плохо, прозвучали крики сестры, которая удерживала ребенка. Прибежали арендаторы и мама. Девочку перенесли ко входу, она была без сознания. Сотрудники и посетители сразу начали оказывать первую помощь - делали искусственное дыхание и массаж сердца. Приехала сразу скорая. Они пытались привести в сознание ребенка, пульс был слабый. Качели были низкие, 3-4-годовалый ребенок без проблем может на них сесть. Раскачиваться сильно они не могут, до полуметра туда-обратно максимум. Все сертификаты у нас на руках есть, нормы безопасности соблюдены, - говорит администратор сафари-парка торгового дома Людмила Качаненко.

И.о. заместителя руководителя ГУ "Управление здравоохранения Карагандинской области" Гамаль Токсамбаев озвучил предварительные данные экспертизы.

- Бригада скорой помощи прибыла на место в течение 11 минут. По осмотру сотрудников скорой помощи была констатирована клиническая смерть. Проводились реанимационные мероприятия в полном объеме. Несмотря на принимаемые меры, констатирована биологическая смерть. По факту смерти назначена судебная медицинская экспертиза, для определения причины смерти. Сегодня по предварительным данным причина смерти – это асфиксия верхних дыхательных путей желудочного содержания (закупорка дыхательных путей от съеденной пищи). Это только предварительные данные, но хроническое заболевание никак не повлияло на наступившую смерть, - заявил Гамаль Сайляуович.

В настоящее время аттракцион изъяли следователи, деятельность сафари-парка на время приостановлена. По факту гибели ребенка полиция зарегистрировала уголовное дело.

Ернар Кульпеисов напомнил, что Национальная палата предпринимателей "Атамекен" всегда акцентирует внимание на необходимости усиления ответственности бизнеса. Также на постоянной основе проводится разъяснительная работа среди предпринимателей по эксплуатации аттракционов, разработаны и раздаются тематические Памятки для предпринимателей.

- Как вы знаете 3 июня 2019 года Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК был запущен на согласование государственных органов и НПП "Атамекен" проект Национального стандарта о безопасной эксплуатации аттракционов. Проект находится на стадии согласования у всех участников (все заинтересованные государственные и местные исполнительные органы) по разработке данного документа, замечания устраняются в рабочем порядке. После утверждения данных Правил НПП "Атамекен" будет проведена разъяснительная работа среди субъектов бизнеса осуществляющих деятельность, связанную с аттракционами. Государственный контроль за безопасной эксплуатацией аттракционов будет осуществляться местными исполнительными органами, - заявил Ернар Кульпеисов.

Резюмируя встречу директор РПП призвал всех предпринимателей вести бизнес добросовестно, с высокой степенью ответственности и соблюдением техники безопасности.

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