Алматинцы не поддержали призывы к беспорядкам

Наш корреспондент проехался по местам, где должны были собраться митингующие.

Несмотря на воинственные призывы в соцсетях, на улицах Алматы спокойно, сообщает Zakon.kz.

Среда 12 июня, если верить некоторым сообщениям в соцсетях, должна была потрясти улицы города митингами. А протестующие, несмотря на многочисленные предупреждения Генпрокуратуры, выйти с лозунгами на площадь.

Наш корреспондент проехался по местам, где должны были собраться митингующие, но никого кроме полицейских и журналистов не увидел.

Правоохранители следят за порядком.

Дворец Спорта им. Балуана Шолака. Журналисты в ожидании митингующих, которых нет.

Улица Байтурсынова

Улица Макатаева

Улица Панфилова

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