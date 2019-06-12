Алматинцы не поддержали призывы к беспорядкам
Наш корреспондент проехался по местам, где должны были собраться митингующие.
Фото : zakon.kz12 июня 2019, 18:32
Несмотря на воинственные призывы в соцсетях, на улицах Алматы спокойно, сообщает Zakon.kz.
Среда 12 июня, если верить некоторым сообщениям в соцсетях, должна была потрясти улицы города митингами. А протестующие, несмотря на многочисленные предупреждения Генпрокуратуры, выйти с лозунгами на площадь.
Наш корреспондент проехался по местам, где должны были собраться митингующие, но никого кроме полицейских и журналистов не увидел.
Правоохранители следят за порядком.
Дворец Спорта им. Балуана Шолака. Журналисты в ожидании митингующих, которых нет.
Улица Байтурсынова
Улица Макатаева
Улица Панфилова
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