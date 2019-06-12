Анонсированный беглым олигархом Аблязовым митинг в Нур-Султане, не состоялся
Движение по улице Республика открыто, интернет работает хорошо.
В Нур-Султане митинг анонсированный беглым олигархом Аблязовым - не состоялся, передает корреспондент Zakon.kz.
Сообщалось, что протестно настроенная масса сначала должна была проехать по улице Республике, около Жастар Сарайы, выражая свое несогласие (с чем конкретно, они не уточняют) с помощью автомобильного сигнала. А уже потом собраться на площади. Однако, этого не произошло.
Машины, действительно посигналили, ровно в 18:00, но на этом все закончилось.
Небольшое количество людей (помимо гуляющих матерей с колясками и купающихся детей) собрались в назначенном месте и сидят на лавочках. Движение по улице Республика открыто, интернет работает хорошо.
Татьяна Ковалева, Нур-Султан.
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