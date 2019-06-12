В Алматы задерживают провокаторов, призывающих к митингам

Полицейские Алматы повязали редких "митингующих".

Несколько незначительных инцидентов, связанных с провокаторами, произошли в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Возле Дворца спорта им.Балуана Шолака задержаны около 15-20 человек. Сотрудники полиции и нацгвардии пресекли несколько попыток устроить беспорядки.

Так, патруль подошел проверить документы у водителя автомобиля. Несколько человек, увидев, что внимание полиции кто-то привлек, подбежали и попытались устроить бучу на ровном месте.

Подобных эпизодов было несколько. Провокаторы пытались провоцировать окружающих, полицейских, журналистов. Последние, учитывая бедность событий, снимали то, что есть. Хотя общий настрой был скучноват. Репортеры искали анонсированные беспорядки, но безуспешно.

На этом видео, возмущенный отсутствием поддержки, "митингующий" взывал "быть мужиками", но отзыва у окружающих не нашел.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

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