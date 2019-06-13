Едва не изнасиловали: девочка из Алматы покончила жизнь самоубийством

Врачи боролись за ее жизнь три дня, но усилия не увенчались успехом и, к сожалению, 12 июня девочки не стало.

Девочка, которая едва не стала жертвой насильника, умерла 12 июня, передает Zakon.kz.

15-летний подросток совершила попытку суицида 9 июня. Как сообщила лидер движения #НеМолчиKZ Дина Смаилова, врачи боролись за ее жизнь три дня, но усилия не увенчались успехом и, к сожалению, 12 июня девочки не стало.

26 сентября 2018 года школьница отправилась на день рождения к своему 19-летнему знакомому домой, где он обещал познакомить ее со своими родными.

- Он завел мою дочь обманным путем к себе на квартиру. Предлог был таков, что у него день рождения, и он хотел бы познакомить ее со своими родственниками и отметить дома с тортом. Она ничего не подозревала. Но вместо домашней посиделки в кругу родных они оказались дома вдвоем. Он пытался снять с нее одежду. Дочка держала свои штаны и не давала их спустить, она отбивалась, как могла и в итоге убежала оттуда, - рассказывала еще в 2018 году мама девочки.

Но тогда абсурдность ситуации заключалась в том, что помимо тяжелого положения ребенка, на него оказывала давление школьный психолог.

- Была очная ставка, было море унижений, в присутствии матери унижал не следователь, а представьте себе психолог, которая присутствовала на допросе! Она была не психологом, а жандармом! Вы можете себе представить профессионального психолога, который дает оценку действиям потерпевшей, сидя в кабинете следователя? Ей 14 лет, ему 19 лет, психолог всей своей массой заявляет: а о чем ты думала? То есть не он думал, а вернее планировал изнасилование, а она о чем думала? Неужели не понимала, что ее хотят изнасиловать? Да, вот представьте себе, не понимала, и даже если допускала такую мысль, она умеет драться и верила в свои силы! После случившегося девочка остригла себе волосы, - сказала лидер движения #НеМолчиKZ Дина Смаилова.

Согласно данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК, за четыре месяца 2019 года, среди несовершеннолетних покончили с жизнью 40 мальчиков и 17 девочек, совершили попытку суицида 28 мальчиков и 113 девочек.

Асема Тунгушбаева

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!