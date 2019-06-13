Расходы Нацфонда превысили доходы на 73 миллиарда тенге

Средства Нацфонда на конец мая составили 26 триллионов тенге, снизившись за месяц на 0,1%.

На конец мая текущего года средства Национального фонда РК составили 26 трлн тенге, за год сумма увеличилась на 12,3%. В аналогичном периоде прошлого года средства Нацфонда были равны 23,1 трлн тенге, прирост составлял 1,1% за год, сообщает Zakon.kz со ссылкой на finprom.kz.

При этом по сравнению с прошлым месяцем средства Нацфонда снизились на 0,1%, или на 21,5 млрд тенге. Причиной снижения является превышение расходов фонда над доходами.



За январь–май 2019 года доходы Национального фонда РК достигли 1,5 трлн тенге — на 14,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года (1,3 трлн тг). Как отмечается, начиная с 2015 года по итогам пяти месяцев доходы снижались до 2017-го включительно, и лишь с 2018 года наблюдался рост.

За пять месяцев текущего года почти весь доход Нацфонда приходится на прямые налоги от предприятий нефтяного сектора, доля составила 98,1%, или 1,4 трлн тг от общей суммы доходов.

Поступления от приватизации государственного имущества, находящегося в республиканской собственности и относящегося к горнодобывающей и обрабатывающей отраслям, увеличились на 65,3% за год и составили 13 млрд тенге.

Другие поступления от операций, осуществляемых предприятиями нефтяного сектора, составили 11,7 млрд тенге — в 22,1 раза больше, чем за аналогичный период годом ранее (527,7 млн тг).



В свою очередь расходы Нацфонда увеличились на 43,3% за год и составили 1,5 трлн тенге. За аналогичный период прошлого года расходы были равны 1,1 трлн тенге, при снижении на 10,1%. За пять месяцев текущего года расходы Нацфонда превысили доходы на 73,3 млрд тенге.

Гарантированные трансферты составили 1,2 трлн тенге за анализируемый период, годом ранее — 1,1 трлн тенге. Также в этом году был направлен целевой трансферт в размере 370 млрд тенге в Фонд прямых инвестиций.

Покрытие расходов, связанных с управлением фондом и проведением ежегодного внешнего аудита, равны 1,6 млрд тенге (годом ранее — 11,6 млрд тг).

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