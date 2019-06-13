Курс доллара продолжает расти
В обменниках доллар покупают/продают по 385,5-387 тенге.
Фото : abnews.ru13 июня 2019, 11:30
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс доллара США составил 384,58 тенге за доллар (+0,45 тенге), объем торгов – 86,15 млн долларов (-19 450 тыс. USD).
Средневзвешенный курс евро составил 434,75 тенге за евро (-0,90 тенге), объем торгов – 100 тыс. евро (-100 тыс. евро).
Средневзвешенный курс рубля России составил 5,9410 тенге за рубль, объем торгов – 10 млн рублей.
В обменниках курс доллара - 385,5-387 тенге, евро - 434,5-436,9 тенге, рос.рубля - 5,96-6,01 тенге.
В торгах принял участие 23 члена KASE.
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