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СК "Евразия" обошла банкиров в рейтинге финансовой устойчивости

Компания последовательно укрепляет свои позиции как в Республики Казахстан, так и за рубежом.

Фото : АО "Страховая компания "Евразия"13 июня 2019, 12:12

12 июня 2019 года служба кредитных рейтингов крупнейшего международного рейтингового агентства S&P Global Ratings сообщила о подтверждении присвоенных в ноябре 2018 г. кредитного рейтинга АО "Страховая компания "Евразия" на уровне "BBB-" со стабильным прогнозом и по национальной рейтинговой шкале – на уровне "kzAAA".

Таким образом, несмотря на период турбулентности, изменяющихся внешних условий и повышенной конкуренции на международном страховом рынке, страховая компания "Евразия" последовательно укрепляет свои позиции как в Республики Казахстан, так и за рубежом.

Сегодня рейтинг "Евразии" находится на уровне суверенных рейтингов Республики Казахстан и Российской Федерации, занимая наивысшую позицию среди всех частных финансовых институтов страны, включая банки.


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