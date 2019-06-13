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Куляш Шамшидинова освобождена от должности министра образования

Соответствующий указ подписал Токаев.

Фото : zakon.kz13 июня 2019, 12:14

Куляш Шамшидинова освобождена от должности министра образования и науки РК, передает Zakon.kz.

- Указом главы государства Шамшидинова Куляш Ногатаевна освобождена от должности министра образования и науки Республики Казахстан, - сообщается на Акорде.

Куляш Шамшидинова занимала этот пост с февраля 2019 года. На ее место назначен Асхат Аймагамбетов.


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