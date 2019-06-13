Куляш Шамшидинова освобождена от должности министра образования
Соответствующий указ подписал Токаев.
Фото : zakon.kz13 июня 2019, 12:14
Куляш Шамшидинова освобождена от должности министра образования и науки РК, передает Zakon.kz.
- Указом главы государства Шамшидинова Куляш Ногатаевна освобождена от должности министра образования и науки Республики Казахстан, - сообщается на Акорде.
Куляш Шамшидинова занимала этот пост с февраля 2019 года. На ее место назначен Асхат Аймагамбетов.
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