Генпрокуратура назвала число человек, наказанных за участие в митингах

Отбывать арест в спецприемниках Нур-Султана и Алматы останутся 180 человек.

Более 370 казахстанцам сократили административные аресты после незаконных митингов в Казахстане. Об этом на брифинге в службе центральных коммуникаций сообщил начальник службы по защите общественных интересов Генеральной прокуратуры РК Сапарбек Нурпеисов, передает корреспондент Zakon.kz.

- За участие в незаконных акциях судом административно наказано 957 лиц. Из них арестовано 670, к штрафу 115, предупреждено 172. В рамках надзорных полномочий прокурорами, с учетом осознания содеянного, семейного положения и других обстоятельств в отношении 311 лиц суды внесены апелляционные ходатайства по снижению им срока ареста. Суд поддержал, они освобождены. Сегодня еще выйдут еще 63 лица. Останутся отбывать арест в спецприемниках 180 человек. Их сроки от 6 до 15 суток, - сообщил Нурпеисов.

Он напомнил, что Генеральная прокуратура неоднократно разъясняла недопустимость организации незаконных митингов, но, поддавшись на провокации, отдельные лица в столице и других городах вышли на протесты.

- На сотрудников полиции нападали. В результате трое полицейских получили телесные повреждения. Однако полиция спецсредства не применяла, акимат, прокуратура и полиция вела разъяснительную работу. На злостных нарушителей полиция применяла меры административного воздействия, - добавил представитель Генпрокуратуры.

В Алматы и Нур-Султана 9 и 10 июня активными сторонниками "ДВК", запрещенной судом экстремистской организации, с целью исполнения указаний своих зарубежных руководителей, были организованы незаконные митинги для дестабилизации общественной ситуации во время выборов.

Как сообщалось в МВД, активисты чатов "ДВК" предлагали и обсуждали возможности использования новых провокаций в диапазоне: от организации заторов и транспортного коллапса до прямого противостояния со стражами порядка. За два дня незаконных акций было задержано около 700 человек. Часть из них были перевезены в другие регионы.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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