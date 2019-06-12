Генпрокуратура вновь предупредила об ответственности за участие в незаконных акциях

Правоохранительные органы будут и далее пресекать подобные нарушения и принимать предусмотренные законом меры для их недопущения.

Генеральная прокуратура неоднократно предупреждала о недопустимости незаконных публичных акций в стране. Однако отдельные лица, не подчиняясь законным требованиям, стали провоцировать и нападать на сотрудников полиции, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-служу Генеральной прокуратуры РК.

По информации ведомства, тем самым они подвергали опасности жизнь и здоровье прохожих, женщин и детей.

- В этой связи правоохранительные органы приняли меры, направленные на сохранение общественного спокойствия и защиту граждан. При этом специальные средства не применялись. Правонарушители доставлены в полицию и в судебном порядке привлечены к административной ответственности, - говорится в сообщении.

Читайте также:

Около 700 человек задержаны за два дня в двух городах Казахстана

Разъясняем, что участие в незаконных акциях и деятельности запрещенных организаций влечет ответственность в соответствии со статьей 488 Кодекса об административных правонарушениях, статьями 400 и 405 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

Правоохранительные органы будут и далее пресекать подобные нарушения и принимать предусмотренные законом меры для их недопущения.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!