Девять журналистов задержали за два дня на митингах в Казахстане

В полиции заверили, что при задержании журналисты не имели каких-либо отличительных знаков.

Нам известно о девяти фактах задержания журналистов 9 и 10 июня в Нур-Султане и Алматы. Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций сообщил председатель Комитета административной полиции МВД РК Максат Байболов, передает корреспондент Zakon.kz.

- Касательно вопроса о задержании журналистов, на сегодня нам известно о 9 случаях. Это 9 и 10 июня по городу Нур-Султану и Алматы, когда при пресечении фактов противоправных действий были задержаны в том числе журналисты, - сообщил Байболов.

Он отметил, что при задержании журналисты не имели каких-либо отличительных знаков, что они представляют средства массовой информации.

- То есть на руках не было никаких микрофонов,видеокамер, были факты, когда они снимали просто с сотовых телефонов. При этом никаких надписей не имелось, еще раз говорю. Но по каждому факту задержания, после установления, что они принадлежат к СМИ, сразу же принимались меры по их освобождению. Ни один из задержанных журналистов к административной либо другой ответственности не привлекался, - заключил Байболов.

Как сообщалось ранее, Генеральной прокуратурой за участие в незаконных акциях судом административно наказано 957 лиц, низ них к аресту привлечены 670 человек, к штрафу - 115, предупреждены - 172. 311 лицам сократили сроки ареста, на сегодня в спецприемниках остаются 180 казахстанцев.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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