12 июня полиция никого не задерживала - МВД

Для пресечения несанкционированных акций полиция проводила меры в местах скопления людей.

12 июня полицейскими никаких задержаний не проводилось. Об этом на брифинге в службе центральных коммуникаций сообщил председатель Комитета административной полиции МВД РК Максат Байболов, передает корреспондент Zakon.kz.

- Были призывы в мессенджерах и интернете о том, чтобы 12 июня собраться в определенных местах. Для пресечения несанкционированных акций мы провели меры по профилактике и предупреждению правонарушений, чтобы какие-либо сборища граждан не превратились в противоправные действия, - рассказал Байболов.

По его словам, 12 июня проводилась только профилактическая беседа с гражданами.

- О том, что задерживали мирных граждан, которые сидели на лавочках или других местах, на сегодняшний день таких фактов нет – если при дальнейшей проверке такие факты установятся, будут приниматься меры, - заверил глава адмполиции.

Он добавил, что каких-либо массовых действий 12 июня не было ни в Алматы, ни в Нур-Султане.

- Профилактическая беседа проводилась там же на улице, никого не забирали в автозаки – обращений мирных граждан о том, что в отношении них были какие-то противоправные действия, таких фактов не имеется. Никого не задерживали, - заключил Байболов.

Айша Тулеубекова , Нур-Султан

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