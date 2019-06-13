Токаев объяснил назначение нового акима Нур-Султана

Глава государства отметил, что перед новым руководителем города стоят важные задачи.

Глава государства провел встречу с активом города Нур-Султана, передает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев на внеочередном заседании столичного маслихата представил кандидатуру Алтая Кульгинова на должность акима города Нур-Султана. Депутаты поддержали предложение главы государства.

В ходе встречи с активом столицы Президент Казахстана дал высокую оценку деятельности бывшего градоначальника Бахыта Султанова.

– В соответствии с Конституцией Республики Казахстан я принял решение об освобождении Бахыта Султанова от должности акима города. Прежде всего, хотел бы поблагодарить Бахыта Турлыхановича за то, что в столь ответственный период он с честью исполнял свои обязанности и полностью оправдал возложенное на него доверие, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил, что перед новым руководителем города стоят важные задачи.

– На должность акима Нур-Султана назначен Алтай Кульгинов. Это молодой специалист, обладающий необходимыми организаторскими способностями и высокой квалификацией. Несколько лет он успешно работал в Западно-Казахстанской области, где пользовался высоким авторитетом среди местных жителей. С учетом его знаний и опыта я принял решение назначить его акимом Нур-Султана, – подчеркнул Президент Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев подробно остановился на вопросах улучшения качества жизни населения.

– Необходимо основное внимание уделять повышению благосостояния граждан. В ближайшие дни будут приняты важные решения, направленные на решение социальных проблем людей. Столица не должна оставаться в стороне от этих процессов. Напротив, вы должны быть в числе лидеров при решении социальных вопросов, – отметил глава государства.

В завершение встречи Президент дал новому акиму ряд конкретных поручений.

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