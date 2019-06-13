Назначен аким ЗКО

Им стал Искалиев Гали.

На официальном сайте Акорды появился указ о назначении Искалиева Гали акимом Западно-Казахстанской области, передает Zakon.kz.

- Назначить Искалиева Гали Нажмеденовича акимом Западно-Казахстанской области, - говорится в официальном документе.

Искалиев Гали Нажмеденович родился 6 февраля 1970 года в селе Таловское Уральской области.

В 1993 году окончил Западно-Казахстанский сельскохозяйственный институт, в 2009 - Международная академия бизнеса по специальности экономист.

Трудовой стаж:

· Старший эксперт Научно-производственного предприятия Приурального агропромкомбината (1993);

· Старший экономист, начальник отдела Западно-Казахстанского управления банка "Туран-Алем" (1994-1998);

· Директор Уральского филиала ОАО "Темирбанк" (1998-2003);

· Начальник Западно-Казахстанского областного департамента поддержки и развития предпринимательства (01.2003-02.2004);

· Руководитель Западно-Казахстанского регионального инвестиционного центра "Градиент" (2004-2006);

· Управляющий директор АО "Банк развития Казахстана" (06.2006-03.2008);

· Вице-президент АО "Банк развития Казахстана" (03.2008-06.2009);

· Председатель правления АО "Банк развития Казахстана" (06.2009-2011);

· Заместитель акима Жамбылской области (03.2012-06.2014);

· Заместитель акима Актюбинской области (06.2014-09.2016);

· Директор ТОО "Центр экспертизы проектов развития г. Астаны" (2017-2018);

· Руководитель Управления регенерации городской среды города Астаны (05.2018-01.2019);

· Заместитель акима Западно-Казахстанской области (с 01.2019)

Партийная принадлежность:

· Член партии "Нур Отан"

Государственные и международные награды, премии, почетные звания:

· Медали: "10 лет Независимости РК", "Қазақстан Конституциясына 20 жыл"

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