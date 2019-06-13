Казахстан откажется от капитального ремонта дорог

Объем финансирования на ремонт местной сети дорог составит 200 млрд тенге.

МИИР переходит от капитального ремонта дорог к среднему ремонту методом холодного ресайклинга. Об этом во время отчетной встречи с населением рассказал министр индустрии и инновационного развития Роман Скляр, передает корреспондент Zakon.kz.

- С текущего года мы переходим от дорогих капитальных проектов в основном к экономичному среднему ремонту методом холодного ресайклинга. Объем финансирования на ремонт местной сети дорог составит 200 млрд тенге, что позволит охватить ремонтными работами свыше 5 тыс. км, - сказал он.

Такие темпы будут сохранены и в последующие годы. Это, по подсчетам министерства, позволит до 2025 года отремонтировать порядка 30 тыс км и улучшить состояние 95% автодорог местного значения.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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