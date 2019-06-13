МИИР увеличит объем несырьевого экспорта, возмещая транспортные расходы в 1,5 раза

Учитывая отдаленность от крупных рынков сбыта, доля транспортировки в себестоимости товара составляет до 30%, что существенно сказывается на ценовой конкурентоспособности на экспортных рынках - Скляр.

Министерство индустрии и инновационного развития возмещает экспортерам транспортные расходы при отправке готовых товаров. Таким образом планируется увеличить объем несырьевого экспорта в 1,5 раза до 2022 года. Об этом сегодня во время отчетной встречи с населением рассказал глава ведомства Роман Скляр, передает корреспондент Zakon.kz.

- В текущем году впервые предусмотрено возмещение транспортных расходов экспортерам при экспорте готовых товаров. Учитывая отдаленность от крупных рынков сбыта, доля транспортировки в себестоимости товара составляет до 30%, что существенно сказывается на ценовой конкурентоспособности на экспортных рынках, - сказал министр.

По его словам, возмещение затрат предусматривается за перевозку продукции железнодорожным (оплата тарифа за МЖС, локомотивную тягу и грузовые коммерческие работы) и автомобильным транспортом (не более 300 тенге за 1 км пробега).

- В целом принимаемые системные меры поддержки экспортеров позволят создать условия для увеличения объема несырьевого экспорта в 1,5 раза до 2022 года, - заключил он

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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