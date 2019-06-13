Митинги в Алматы: хронология событий

В настоящее время ситуация в городе полностью под контролем.

Начальник Департамента полиции Алматы генерал-майор полиции Серик Кудебаев рассказал в хронологическом порядке о прошедших в городе несанкционированных митингах и их последствиях, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как отметил глава полиции города, несанкционированные митинги начались 9 июня. На площади "Астана" группа агрессивно настроенных людей, провоцируя окружающих на беспорядки и нарушения общественной безопасности, пытались дестабилизировать обстановку. Активные участники были своевременно задержаны и привлечены к ответственности.

Очередные несанкционированные сборы продолжились уже 10 июня. Около 18.00 часов в микрорайоне "Алгабас" перед театром "Алатау" по призыву Рината Заитова собралась группа людей для проведения несанкционированного митинга. Требование разойтись они проигнорировали, оказали сопротивление полиции и были задержаны. Более того, некоторые из них перекрыли дорогу в районе "Алматы Арена". После проведения беседы с Заитовым он был отпущен.

- Между тем, перед Департаментом полиции города Алматы (зданием бывшего кинотеатра "Целинный") собралась группа людей в его поддержку. Ринат Заитов приехал из дома и обратился к ним с просьбой разойтись по домам, не участвовать ни в каких незаконных мероприятиях и не поддаваться на провокации. Собравшиеся разделились на несколько групп и разошлись по городу. Но, одна из них на личных автомобилях заблокировала движение по проспектам Толеби и Абая. Выстроившись в колонну шириной три-четыре машины, двигаясь на пониженной скорости со звуковыми сигналами, высовываясь из окон авто, они фактически парализовали нормальное движение. Одновременно, по этим улицам прямо по дороге шли группы людей, перекрывая движение, перекрестки и создавая аварийные ситуации. Люди вели себя агрессивно, громко кричали, свистели, вели себя крайне неадекватно. При этом, каких-то конкретных требований правонарушители не озвучивали, - рассказал Серик Кудебаев.

Кроме того, участниками незаконных акций были допущены несколько уголовных преступлений.

Так, в половине первого ночи на пересечении проспекта Толе би и улицы Отеген батыра напротив автовокзала "Сайран" автомашиной, участвующей в незаконной акции, был сбит сотрудник дорожно-патрульной полиции, который нес службу по регулировке дорожного движения. Врачи диагностировали у него закрытый перелом бедренной кости со смещением. Водитель скрылся с места преступления, но вскоре был задержан по признакам преступления, предусмотренного ст.345 Уголовного кодекса РК.

А в Алатауском районе Алматы группа людей повредила служебный автомобиль полиции, находясь в нетрезвом состоянии. Они закидали его камнями, разбив стекло машины. Нарушители были задержаны. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст.293 Уголовного кодекса РК (Хулиганство).

- Накануне (12 июня) деструктивными силами была организована очередная попытка беспорядков. Руководители запрещенной экстремисткой организации ДВК инструктировали граждан, поддавшихся на провокации, на беспорядки и применения насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов. Тщетно…Активные участники сразу же были выявлены и задержаны. Конечно, при пресечении массовых беспорядков были единичные случаи, когда находящиеся в эпицентре граждане могли быть доставлены в полицейские автобусы. Мы по всем фактам детально разбирались и отпускали их. Вот, например, эпизод с задержанием гр.Абдуллаханова А., алматинца, в одиночку воспитывающего трех сыновей, тренера. Сразу же и по данному факту разобрались. Ему были принесены извинения, – продолжил Серик Кудебаев.

Также глава городской полиции отметил, что в настоящее время ситуация в Алматы полностью под контролем. Поводов для беспокойства нет. Приняты все меры по обеспечению безопасности на улицах.

- Со всей уверенностью заявляю, что правоохранительные органы не допустят нарушений общественного порядка, любые противоправные действия, угрозы жизни и безопасности граждан будут пресекаться в строгом соответствии с законом, - подытожил Серик Кудебаев.

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