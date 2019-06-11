Задержание Рината Заитова прокомментировали в полиции Алматы

Данный факт находится на контроле органов прокуратуры.

В Департаменте полиции Алматы рассказали подробности задержания известного казахстанского акына, звезды айтыса Рината Заитова, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу городского ДП.

Как сообщили в ведомстве, Ринат Заитов был доставлен в полицию города Алматы за участие в несанкционированном митинге, имевшего место 10 июня во второй половине дня в Алатауском районе города.

- После проведения праворазъяснительной беседы, гражданин Заитов Р. был отпущен домой. Спустя некоторое время перед зданием Департамента полиции собрались граждане, пожелавшие встречи с гражданином Заитовым Р. Они были информированы о том, что последний находится дома, но расходиться собравшиеся не пожелали. Чувствуя ответственность за возможные дальнейшие действия собравшихся, которые могли перерасти в массовые беспорядки, гражданин Заитов Р. по требованию правоохранительных органов был доставлен к месту сбора и выступил перед ними, призвав не нарушать закон и выполнять законные требования сотрудников правоохранительных органов. Данный факт находится на контроле органов прокуратуры, – сообщили в пресс-службе ДП Алматы.

Ранее сообщалось, что в соцсетях появилось видео, где Ринат Заитов обращается к собравшимся вокруг него людям. В самый разгар монолога, в толпу врываются люди в форме и балаклавах, и в сопровождении полицейских задерживают несколько человек из толпы, в том числе и самого Рината.

Чуть позже Ринатом Заитовым было снято видео адресованное им своим идейным соратникам.

- Не переживайте дорогие соотечественники, братья, алматинцы, со мной все в порядке. Я жив, здоров. Прошу вас спокойно расходиться по домам, я не хочу быть виновным в крови ни одного казаха. Меня отпускают, и вы расходитесь, - отметил он в своем видеобращении.

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