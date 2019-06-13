Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Задержан прокурор в Атырау

По делу проводятся необходимые следственные действия.

Фото : WhiteNews13 июня 2019, 16:50

В рамках работы по пресечению коррупции в собственных рядах сотрудниками Департамента внутренних расследований Генеральной прокуратуры совместно с Антикоррупционной службой по Мангистауской области 11 июня задержан прокурор отдела прокуратуры Атырау Жасұлан Қаратау, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры РК.

По информации ведомства, он подозревается в мошенничестве с использованием служебного положения в особо крупном размере.

- С санкции суда в отношении Қаратау Ж.Ж. применена мера пресечения в виде содержание под стражей. По делу проводятся необходимые следственные действия. Иная информация в интересах следствия не разглашается, - говорится в сообщении.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты