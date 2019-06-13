Задержан прокурор в Атырау

По делу проводятся необходимые следственные действия.

В рамках работы по пресечению коррупции в собственных рядах сотрудниками Департамента внутренних расследований Генеральной прокуратуры совместно с Антикоррупционной службой по Мангистауской области 11 июня задержан прокурор отдела прокуратуры Атырау Жасұлан Қаратау, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры РК.

По информации ведомства, он подозревается в мошенничестве с использованием служебного положения в особо крупном размере.

- С санкции суда в отношении Қаратау Ж.Ж. применена мера пресечения в виде содержание под стражей. По делу проводятся необходимые следственные действия. Иная информация в интересах следствия не разглашается, - говорится в сообщении.

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