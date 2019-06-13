Задержан прокурор в Атырау
По делу проводятся необходимые следственные действия.
Фото : WhiteNews13 июня 2019, 16:50
В рамках работы по пресечению коррупции в собственных рядах сотрудниками Департамента внутренних расследований Генеральной прокуратуры совместно с Антикоррупционной службой по Мангистауской области 11 июня задержан прокурор отдела прокуратуры Атырау Жасұлан Қаратау, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры РК.
По информации ведомства, он подозревается в мошенничестве с использованием служебного положения в особо крупном размере.
- С санкции суда в отношении Қаратау Ж.Ж. применена мера пресечения в виде содержание под стражей. По делу проводятся необходимые следственные действия. Иная информация в интересах следствия не разглашается, - говорится в сообщении.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4973490-ad5d11cb42a1ccf0ec6acdec0ebdc3eb
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...