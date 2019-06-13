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Кладбище горело в Семее

По причине пожара отрабатывается версия - неосторожное обращение с огнем.

Фото : ivbg.ru13 июня 2019, 17:58

В Семее произошел крупный пожар на кладбище, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

- 13 июня в 15:17 на пульт "101" города Семея поступило сообщение о пожаре на территории кладбища в районе 6-го км Знаменской трассы. Пожар начался с горения сухой травы и мусора, с дальнейшим распространением на территорию кладбища. В тушении пожара были задействованы 8 человек личного состава и 2 единицы пожарной техники ДЧС ВКО. В течение часа пожарные тушили распространяющийся огонь, и полностью ликвидировали пожар в 16:19, - сообщили в КЧС.

Общая площадь пожара составила 800 кв.м. По причине пожара отрабатывается версия - неосторожное обращение с огнем.


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