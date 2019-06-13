Здание прокуратуры "заминировали" в Талдыкоргане

Сообщение о якобы заложенном там взрывном устройстве поступило правоохранителям по электронной почте.

Очередное ложное сообщение о минировании госучреждения зарегистрировано в Талдыкоргане. На этот раз объектом внимания лжетеррористов стало здание прокуратуры, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Алматинской области.

Как сообщили в ведомстве, сообщение о якобы заложенной в здании бомбе, поступило на электронную почту Алматинской областной прокуратуры. Выехавшие на место происшествия полицейские и сотрудники ЧС оцепили здания областной и городской прокуратуры и эвакуировали из них людей.

Саперы полицейских спецподразделений с использованием служебно-розыскных собак обследовали оба здания. Сообщение оказалось ложным. Каких-либо взрывных устройств не обнаружено.

- Сейчас по факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма возбуждено уголовное производство. Организованы оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лица, причастного к преступлению, - сообщили в пресс-службе областного ДП.

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