Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Здание прокуратуры "заминировали" в Талдыкоргане

Сообщение о якобы заложенном там взрывном устройстве поступило правоохранителям по электронной почте.

Фото : владивосток.онлайн13 июня 2019, 18:01

Очередное ложное сообщение о минировании госучреждения зарегистрировано в Талдыкоргане. На этот раз объектом внимания лжетеррористов стало здание прокуратуры, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Алматинской области.

Как сообщили в ведомстве, сообщение о якобы заложенной в здании бомбе, поступило на электронную почту Алматинской областной прокуратуры. Выехавшие на место происшествия полицейские и сотрудники ЧС оцепили здания областной и городской прокуратуры и эвакуировали из них людей.

Саперы полицейских спецподразделений с использованием служебно-розыскных собак обследовали оба здания. Сообщение оказалось ложным. Каких-либо взрывных устройств не обнаружено.

- Сейчас по факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма возбуждено уголовное производство. Организованы оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лица, причастного к преступлению, - сообщили в пресс-службе областного ДП.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты