В Мангистауской области сменился аким

Серикбай Трумов ранее был акимом Актау.

Серикбай Трумов назначен на должность акима Мангистауской области 13 июня, передает Zakon.kz со ссылкой на “Ладу".

Серикбай Утелгенович Трумов родился 3 июня 1964 в Форт-Шевченко. С ноября 2017 года занимал должность секретаря Мангистауского областного маслихата. Ранее был акимом Актау.

Серикбай Трумов в 1992 году окончил Казахский политехнический институт имени В.И. Ленина (Казахский национальный технический университет имени К. И. Сатпаева, КазНИТУ), получив специальность "инженер-строитель".

Трудовая деятельность:

Бетонщик треста "Мангышлаксельстрой-12" (1981);

Бетонщик, водитель треста "Мангышлаксельстрой-12" (1985-1990);

Заведующий орготделом; второй, первый секретарь Форт-Шевченковского горкома ЛКСМК-СМК (1990-1994);

Преподаватель учебно-производственного комбината (1994);

Главный специалист аппарата Тупкараганского районного маслихата (1994-1995);

Ведущий инженер, начальник отдела, директор ТОО "Тупкараган" (1995-2004);

Аким Тупкараганского района (ноябрь 2004-ноябрь 2006);

Заместитель акима Мангистауской области (ноябрь 2006-ноябрь 2008);

Аким Тупкараганского района Мангистауской области (ноябрь 2008-февраль 2012);

Аким Жанаозена Мангистауской области (февраль 2012-10 июля 2015);

Аким Актау (с 10 июля 2015).

Награжден медалями: "10 лет независимости Республики Казахстан"; "10 лет Конституции Республики Казахстан"; "10 лет Парламенту Республики Казахстан"; "За трудовое отличие" (Казахстан); "20 лет независимости Республики Казахстан"; орденом "Курмет".

Женат. Имеет пятерых детей и пять внуков.

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