Назначен глава службы безопасности Елбасы

Им стал Ардак Ашимбекулы.

Решением Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Ашимбекулы Ардак назначен первым заместителем начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан – начальником службы безопасности Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Ашимбекулы Ардак родился 1 мая 1977 года в Джамбульской области КазССР.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:· Военный институт Пограничных войск Комитета национальной безопасности Республики Казахстан (1999), Специальность "Управление служебно-боевой деятельностью подразделений";· Казахский гуманитарно-юридический университет (2014), Специальность "Юриспруденция".

Трудовой стаж:· Служба на офицерских должностях в рядах Республиканской гвардии Республики Казахстан (06.1999-03.2001);· Служба на различных офицерских должностях в Службе охраны Президента Республики Казахстан (03.2001-05.2013);· Первый заместитель Начальника Службы охраны Президента Республики Казахстан - начальник службы безопасности Президента (2013-04.2014);· Заместитель начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан - начальник службы безопасности Первого Президента Республики Казахстан - Лидера Нации (04.2014-11.2018);· Начальник Службы государственной охраны Республики Казахстан (с 14.11.2018).

Государственные и международные награды, премии, почетные звания: Орден "Айбын" ІІ степени; Медали: восемь; Специальный юбилейный знак "75 лет Военному институту КНБ РК"; Благодарности от имени Президента РК и Руководства Службы; Почетная грамота Службы охраны Президента Республики Казахстан.

Генерал-майор.

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