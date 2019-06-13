Токаев провел встречу с президентом Афганистана

Встреча прошла в рамках саммита ШОС.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с Президентом Афганистана Мохаммадом Ашрафом Гани в рамках саммита ШОС в Бишкеке, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Глава государства поприветствовал Президента Афганистана и отметил высокий уровень двустороннего сотрудничества, а также тесное взаимодействие в многостороннем формате.

- Господин Президент, мне очень приятно увидеться с вами в Бишкеке в рамках саммита ШОС. Наши страны достигли больших успехов в сотрудничестве. В дальнейшем я ожидаю новых позитивных результатов от расширения нашего взаимодействия, - сказал Касым-Жомарт Токаев.

В свою очередь Мохаммад Ашраф Гани поблагодарил Главу государства за возможность встретиться и поздравил его с победой на выборах и официальным вступлением в должность Президента Казахстана. Лидер Афганистана подчеркнул, что народ Казахстана своим выбором поддержал преемственность стратегического курса страны. В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев пожелал Мохаммаду Ашрафу Гани успехов в его деятельности.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!