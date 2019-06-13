Жители аула в Актюбинской области окружены 13 карьерами со щебенкой

Жители страдают от взрывов.

Жители актюбинской глубинки просят защитить их от недропользователей. Небольшой аул Бершогыр оказался окружен щебеночными карьерами. Из-за такого соседства люди потеряли покой. Мало того, что на месторождении едва ли не раз в неделю взрывают породу. После каждого взрыва сельчане буквально задыхаются от пыли, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал КТК.

Видео об этом сняли и распространили сами жители Биршогыра в надежде, что их наконец услышат. Говорят, неоднократные жалобы чиновникам и экологам не помогли остановить взрывные работы.

Между тем вокруг аула беспрецедентная концентрация щебеночных предприятий. Одних заводов целых 13! Расположены они всего в нескольких километрах от села. Выяснилось, что этих недропользователей уже привлекали к ответственности за грубейшие нарушения. Теперь экологи вновь собираются с проверкой в аул.

Ерболат Кожиков, зам. руководителя департамента экологии по Актюбинской области:

– Перед началом буровзрывных работ они должны провести определенные мероприятия. В том числе мероприятия по пылеподавлению. Для того чтобы не было такого тумана, необходимо увлажнять тот участок. И соответственно, оповещать и население, и органы ЧС.

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