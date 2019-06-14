США винят Иран в нападении на танкеры

Ранее иранские и арабские СМИ сообщили о нападении в Оманском заливе на два нефтяных танкера – Front Altair и Kokuka Courageous.

США считают, что Иран ответственен за нападения на танкеры в Оманском заливе, заявил госсекретарь США Майк Помпео. Об этом пишет РИА Новости.

В это же время президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Тегеран пока не готовы к договоренностям.

- Я очень благодарен премьер-министру (Японии Синдзо) Абэ, что он поедет в Иран и встретится с аятоллой Али Хаменеи, но я лично считаю, что сейчас рано даже думать о заключении сделки. Они (Иран) не готовы, и мы тоже! - написал Трамп в Twitter.

Ранее иранские и арабские СМИ сообщили о нападении в Оманском заливе на два нефтяных танкера – Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, имела место торпедная атака, в результате которой на судах произошли взрывы и пожар.

Позднее СМИ написали, что на корпусе одного из танкеров нашли магнитную мину.

Все члены экипажей пострадавших судов были эвакуированы на территорию Ирана. По данным владельца одного из танкеров, на борту Front Altair было 11 россиян, никто из них не пострадал.

В Кремле заявили, что пока никто не располагает информацией о причинах инцидента в Оманском заливе, а также о том, кто устроил нападение. В свою очередь, замглавы МИД Сергей Рябков отметил, что Москва предостерегает от поспешных выводов и попыток обвинить Иран.

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