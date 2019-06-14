Официальный визит Лукашенко закрепит существующие договоренности.

Казахстан готов поставлять нефть в Беларусь, этот вопрос недавно обсуждался на уровне правительств двух стран. Об этом сообщил посол Казахстана в Беларуси Ермухамет Ертысбаев, передает БЕЛТА.

Ермухамет Ертысбаев рассказал о недавней встрече премьер-министра Казахстана Аскара Мамина, министра энергетики Каната Бозумбаева, первого заместителя премьер-министра Беларуси Александра Турчина.

- Целый день посвятили вопросам поставок, - отметил посол. - Мы готовы поставить нефть на НПЗ Беларуси.

При этом дипломат напомнил о необходимости согласовать вопрос по транзиту с Россией.

По словам посла, в Казахстане ожидают осенью этого года Президента Беларуси Александра Лукашенко с официальным визитом.

- Этот визит, вне всякого сомнения, выведет белорусско-казахстанские отношения на качественно новый уровень, закрепит существующие договоренности, - убежден Ермухамет Ертысбаев.

Он обратил внимание, что только Беларусь и Казахстан на постсоветском пространстве имеют соглашение о социально-экономическом сотрудничестве до 2026 года. Тесные контакты установлены между государственными органами, неправительственными организациями и институтами, развивается политическое, экономическое, гуманитарное сотрудничество.

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