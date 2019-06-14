Гибель рабочих в Нур-Султане. Задержаны руководители "Астана Су Арнасы"

Проводится расследование

13 июня были задержаны два руководителя ГХП "Астана Су Арнасы" в связи с гибелью рабочих, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел 23 мая в 16:00 в ходе проведения демонтажных работ в резервуаре канализации насосной станции ГХП "Астана СуАрнасы". Погибли четверо рабочих, один был госпитализирован в медицинское учреждение.

Департаментом полиции Нур-Султан в тот же день было начато досудебное расследование по факту нарушения правил охраны труда повлёкшее смерть двух и более лиц.

- В ходе расследования был проведен ряд необходимых экспертиз и специальных проверок, допрошены очевидцы произошедшего. В результате проведённых следственных мероприятий установлены виновность должностных лиц ГХП "Астана Су Арнасы". 13 июня по данному факту задержаны и водворены в ИВС двое руководителей "Астана Су Арнасы". Проводится расследование, - сообщил замначальника столичного ДП Газиз Нуркаев.

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