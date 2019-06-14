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Иран отверг обвинения в нападении на танкеры

Утром 13 июня в иранских водах Оманского залива были атакованы два нефтяных танкера.

Фото : fondsk.ru14 июня 2019, 08:43

Обвинения США о причастности Тегерана к нападениям на танкеры в Оманском заливе являются безосновательными. Об этом в своем Twitter заявил глава МИД Исламской Республики Мохаммад Джавад Зариф, передает Lenta.ru.

По его словам, обвинения США в адрес Ирана без каких-либо прямых или косвенных доказательств являют собой попытки саботировать дипломатию и замаскировать экономический терроризм против Ирана.

- Я предупреждал именно о таком сценарии еще несколько месяцев назад. И не потому, что я ясновидящий, а потому, что вижу разработчиков этого плана, - сказал дипломат.

Утром 13 июня в иранских водах Оманского залива были атакованы два нефтяных танкера. Госсекретарь США Майк Помпео обвинил власти Ирана в причастности к атаке на гражданские танкеры. По его утверждению, на это указывают "данные разведки и использованное оружие".

Позднее в США сообщили о найденной на борту одного из танкеров неразорвавшейся мине. По утверждению военных, такие же бомбы использовались при нападении на танкеры в мае. Также в Пентагоне заявили об отправке в Оманский пролив еще одного эсминца с крылатыми ракетами.


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