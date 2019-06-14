Утвержден талисман чемпионата мира-2019 по борьбе в Казахстане

Снежный барс – сакральный символ казахского народа и его предков, для которых этот загадочный и редкий зверь являлся тотемным животным и непременным персонажем произведений изобразительного искусства, выполненных в знаменитом скифо-алтайском зверином стиле.

Таинственный и своеобразный житель гор - снежный барс стал официальным талисманом чемпионата мира по греко-римской, вольной и женской борьбе, который состоится в столице Казахстана 14-22 сентября текущего года, передает Zakon.kz.

Талисмана- снежного барса, зовут Намыс. Он облачен в борцовку цветов казахстанского флага, веселый и с удовольствием приглашает всех гостей на чемпионат мира по трем видам борьбы в столицу Казахстана, где будет разыграна большая часть лицензий на Олимпийские игры-2020 в Токио.

Снежный барс – сакральный символ казахского народа и его предков, для которых этот загадочный и редкий зверь являлся тотемным животным и непременным персонажем произведений изобразительного искусства, выполненных в знаменитом скифо-алтайском зверином стиле.

Снежный барс стал официальным символом Казахстана, предложенным Первым Президентом Нурсултаном Назарбаевым в его Послании народу – "Казахстан-2030".

В 1999 году был учрежден казахстанский орден "Барыс" трех степеней. В 2000 году в серии "Памятные монеты Казахстана из серебра" тиражом 3 000 штук была выпущена монета "Красная книга Казахстана: снежный барс" номиналом 500 тенге. Его изображение можно увидеть на казахстанской банкноте номиналом 10 000 тенге образца 2003 года, и на казахстанской почтовой марке.

Примечательно, что символом прошедших в 2011 году в Казахстане Зимних Азиатских игр тоже был выбран барс, вернее, барсенок Ирби. И хоккейная команда Нур-Султана, успешно выступающая в КХЛ, с достоинством носит имя "Барыс". Чемпионат мира по греко-римской, вольной и женской борьбе состоится в столице Казахстана на "Барыс-Арене" в сентябре.

Снежный барс является национальным символом Республики Казахстан. Также изображение барса использовано в гербе самого крупного города страны - города Алматы.

Среди крупных кошачьих ирбис – единственный постоянный обитатель высокогорий, олицетворяет собой величественный, загадочный и суровый мир гор Центральной Азии.

Снежный барс – крупное хищное млекопитающее из семейства кошачьих, обитающее в горных массивах Центральной Азии. Ирбис отличается тонким, длинным, гибким телом, относительно короткими лапами, небольшой головой и очень длинным хвостом. Достигая вместе с хвостом длины 200-230 см, весит до 55 кг. У барса очень красивая окраска меха – светлая дымчато-серая с кольцеобразными и сплошными темными пятнами. В силу труднодоступности мест обитания и низкой плотности вида до сих пор остаются малоисследованными многие аспекты его биологии и жизнедеятельности.

Ареал снежного барса в центральной и южной Азии занимает территории горных регионов площадью приблизительно 1 230 000 км² и простирается через территорию следующих стран: Афганистан, Мьянма, Бутан, Китай, Индия, Казахстан, Кыргызстан, Монголия, Непал, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.

По данным Всемирного фонда дикой природы, общая численность вида в пределах всего ареала оценивают примерно в пределах от 3 500 до 7 500 особей. Еще примерно 2 000 особей ирбисов содержатся в зоопарках по всему миру и успешно размножаются в неволе.

В Казахстане находится периферическая северная часть ареала обитания ирбиса, представленная 100-120-ю особями. В Красной книге Казахстана сообщается, что прошлом веке барс был обычен на Тянь-Шане, в Джунгарском Алатау и редок в Тарбагатае, Сауре, Южном Алтае.

Альберт Ахметов

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