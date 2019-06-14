Фонд Утемуратова и Красный Полумесяц помогают жителям Пиджима восстановить их село после селя

Большинство пиджимцев полученную помощь потратят на восстановление хозяйства.

Небольшое село Пиджим, расположенное в Алматинской области, всего в 17 километрах от границы с Китаем, неожиданно оказалось в центре внимания СМИ, социальных сетей, служб ЧС и благотворительных организаций. Поводом послужил сель, прошедший по поселку 3 июня и повредивший дома и хозяйства местных жителей, существенная часть которых – многодетные казахские и уйгурские семьи.

13 июня в рамках проекта "Карта помощи", Фонд Булата Утемуратова и Красный Полумесяц Казахстана, оказали денежную помощь пиджимцам, оказавшимся особенно уязвимыми перед стихией. Среди них - люди, чьи дома были повреждены, одинокие пенсионеры, инвалиды, матери одиночки и многодетные малоимущие семьи. Общая сумма помощи составила 28 млн. тенге, ее получили 936 человек из 177 семей, из расчета 30 тыс. тенге на каждого. Для определения получателей сотрудники Красного Полумесяца обошли каждый двор, осмотрели дома и постройки, поговорили с жителями.

- Наш совместный проект с Красным Полумесяцем мы начали в прошлом году. Тогда от весенних паводков пострадало около 3 тыс. жителей Восточно-Казахстанской области, это 863 семьи. Им мы выделили помощи на общую сумму 82 млн. тенге. В этом году мы уже оказали помощь жителям Шетского района Карагандинской области, Кокшетау и Петропавловска на общую сумму 28,7 млн. тенге. В каждом случае причины потопов могут быть разными, но последствия одинаковые – у людей повреждаются дома, хозяйства, имущество. Думаю, что наша помощь выручает соотечественников в трудную минуту, - говорит Марат Айтмагамбетов, директор Фонда Булата Утемуратова.

Как и большинство пиджимцев, полученную помощь Бакытгуль Галиева и шесть других членов ее семьи потратят на восстановление хозяйства. Женщина, пользуясь случаем, благодарит всех, кто протянул руку помощи в эти дни.

Нур Акжаркынов рассказывает, что сель повредила его дом и летнюю кухню, но больше всего мужчина переживает за порушенную овчарню и испорченный корм для скота – сено и кукурузу, которых, по его словам, хватило бы перезимовать. За себя, супругу, сына, невестку и двух внуков он получил 180 тыс. тенге, на которые будет восстанавливать овчарню.

В семье Гульфии Ажинуровой 8 человек - четверо детей, она, ее супруг и его родители. Вода затопила не только ее дом, баню и времянку. Семья занимается небольшим бизнесом – выращивает кукурузу. В тот день во дворе под навесом было сложено удобрение для кукурузы. Вода и грязь смыли его, лишив Ажинуровых надежды на хороший урожай. Как оказалось, ненадолго.

- На эти деньги мы сможем заново купить удобрение для нашего кукурузного поля, - делится Гульфия.

Совместный благотворительный проект "Карта помощи был начат в 2018 году. Фонд Булата Утемуратова выделяет деньги для оказания поддержки пострадавшим от весенних паводков жителям регионов страны, Красный Полумесяц Казахстана выявляет получателей помощи и организует передачу им карточек Fortebank с деньгами на счету.

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