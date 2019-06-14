Безумие в Казахстане. Это видео попало в европейские СМИ

Это – невезение дня.

На турнире ATP Challenger в казахстанском Шымкенте произошел розыгрыш, который вы точно либо не видели никогда, либо не видели очень давно, пишет eurosport.ru.

В матче 1/8 финала парного разряда Малик Жазири и Скандер Мансури из Туниса подавали в первом сете при счете 3:4 и 15:40. У их соперников – американцев Хантера Риза и Эвана Кинга – сорвался прием, кто-то из теннисистов пробил кикс.

Мяч высоко взлетел над кортом и уверенно отправлялся в аут. Но тут отскок стукнул в самый краешек стойки, на которой натянута сетка, и улетел в корт. Тунисцы вовремя спохватились и вернулись в игру, но на следующем нетболе попали в трос. Таким образом, они упустили подачу и позволили соперникам сделать брейк.

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