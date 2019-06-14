Незаконную съемку дроном пресекли над парком боевых машин в Актобе

Задержанный оператор беспилотника был доставлен в ДВД Актюбинской области для дальнейшего выяснения обстоятельств.

Происшествие произошло в половине десятого вечера на территории войсковой части 30238, которой командует полковник Руслан Утепов. Начальник караула лейтенант Олжас Зарлыханов, проявив бдительность, заметил квадрокоптер, осуществляющий съемку над парком боевых машин. Он незамедлительно доложил дежурному по части капитану Нуржану Байсакалову. О этом рассказали в пресс-службе Военного института Сил воздушной обороны, передает Zakon.kz.

- Следуя требованиям министра обороны и начальника генерального штаба по повышению бдительности и противодиверсионной безопасности, по тревоге была поднята группа быстрого реагирования, организован поиск летательного аппарата. Дрон и его владелец были обнаружены неподалеку от воинской части 30238. По словам оператора, квадрокоптер был приобретен всего сутки назад и полет над территорией войсковой части был пробный, - пояснили в пресс-службе.

Так это или нет, будут выяснять правоохранительные органы. Полеты БПЛА над объектами обороны являются действиями, нарушающими закон «Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации», а именно 31 и 33 статьи правового акта.

Прибывшие на место происшествия сотрудники военной полиции Актюбинского гарнизона установили, что летательный аппарат не имеет регистрации в государственном реестре.

Задержанный оператор беспилотника был доставлен в ДВД Актюбинской области для дальнейшего выяснения обстоятельств. Как объясняет он сам, беспилотным летательным аппаратом он управлял впервые и не знал всех тонкостей закона. Но незнание законодательных норм не освобождает от ответственности.

В Казахстане владельцы беспилотников должны получить письменное разрешение от Комитета гражданской авиации, свидетельствующее о том, что дрон поставлен на учет.

Руководствуясь действующими статьями (31 и 35 от 2010 г.), летные схемы воздушных устройств, в том числе и дронов, в обязательном порядке согласовываются с уполномоченными органами национальной безопасности.

Оператор беспилотника заблаговременно должен предъявить летный маршрут и получить разрешение на использование воздушного пространства. Запрос отправляется в УВД Министерства обороны Казахстана. После утверждения летной схемы или маршрута полета запрос направляется органам управления воздушным движением и службам полетно-информационного обслуживания.

За нарушение данных законодательных норм предусмотрено наказание по статье 563 КоАП РК. На основании положений данной стати физические лица наказываются штрафом в 10 МРП.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!