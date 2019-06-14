Амиржан Косанов: Вместе с властью должна меняться и оппозиция

Выборы изменили и саму оппозицию.

Казахстанский политик Амиржан Косанов заявил, что его задачей является формирование новой оппозиции. Об этом он заявил на своей странице в Facebook, передает Zakon.kz.

- Дорогие избиратели, соратники, друзья! Выборы прошли.Сразу же после выборов, 10 июня утром я встречался в штабе с агитаторами, наблюдателями и представителями СМИ и обсудил с ними итоги выборов, ответил на вопросы. Встреча проходила в прямом эфире. Я от всего сердца хочу поблагодарить всех избирателей за поддержку! Низкий поклон всем, кто работал в штабах, всем волонтерам - агитаторам и наблюдателям – которые без всякой оплаты, на чистом энтузиазме всю избирательную кампанию были с нами! Я вам - всем и каждому - по жизни благодарен! Не я, а вы разбудили общество!- отметил экс-кандидат в президенты.

По его словам, самым значительным открытием этих выборов были независимые наблюдатели.

- Именно Вы смогли повлиять на результаты выборов! Вы знаете всю подоплеку моего участия в прошедших президентских выборах. Я был достаточно открыт для вас, объясняя причины моего решения об участии. Считаю, что несмотря на отсутствие поддержки со стороны моих давних соратников, моя кампания прошла достойно. Мы максимально использовали возможности электоральной кампании и постарались довести свою программу до избирателей. И она была поддержана определенной частью общества. Я сам участвовал в избирательных кампаниях, когда убивали активистов, поджигали машины с агитационной продукцией, против нас устраивались зловещие провокаций. В этот раз такого не было. За меня отдали свои голоса свыше 16 процентов избирателей, а это ни много, ни мало почти полтора миллиона казахстанцев. Ни один представитель казахстанской оппозиции (даже политические партии и движения!) не достигал таких электоральных достижений. Это наше с вами общее достижение! - сказал он.

Косанов уточнил, что учтет критичное отношение, так как это проявление истинной демократии, свободы слова и мнений.

- Будет проведен анализ ситуации и уже в ближайшем будущем я обозначу контуры своей дальнейшей работы. Поверившая в меня часть общества увидела главную и уникальную особенность выборов – это когда независимый кандидат получил реальную поддержку избирателей. Повторно заявляю, что теперь власть не сможет не считаться с наличием столь широкого электората с альтернативным мнением. Чисто арифметический факт – сумма голосов отданных за других пять (кроме выдвиженца от власти) кандидатов меньше, чем голоса в мою поддержку – должен стать фактом политическим. И, потому, считаю, политические реформы, о которых я говорил в своей программе, неизбежны и в скором времени должны стать реалиями времени! Я ни на йоту не отказываюсь от своих программных заявлений и принципов и буду выступать в защиту демократических ценностей и за диалог между обществом и властью.Полагаю, что значительная часть общества, которая хочет перемен без потрясений, поддержит меня в моих новых шагах, и мы вместе сможем изменить и общество, и власть, - написал политик.

Он отметил, что выборы изменили и саму оппозицию.

- Появились надежные соратники, разделившие все тяготы прошедшей электоральной кампании. Очень радует, что среди них много талантливой и кретаивной молодежи, которые хотят перемен, в том числе и изменения стратегии и тактики демократических сил. Естественным путем отсеялись люди, у которых другой путь. Мы все время говорим о том, что власть должна меняться. Мне кажется, что должна меняться и оппозиция. Силы входящие в нее должны определиться со своими приоритетами в программах и действиях, определит свое место в общей палитре демократических сил. Дальнейшая моя задача – это институциональное оформление новой волны общественников, новой оппозиции, которая сможет участвовать в борьбе за власть в новых условиях, когда оппозиционные настроения приобрели легитимный статус, формально став второй силой в обществе, - сказал он.

Кроме того, Косанов высказался об акциях протестов, которые произошли в эти дни.

- После того, как я своими глазами увидел в больницах жертв Жанаозенской трагедии, я, как политик, принял для себя определяющее решение - действовать строго в рамках правового поля, не давать поводу для возможных катаклизмов и ответных репрессивных действий со стороны правоохранительных органов. Никакие цели по приходу к власти не стоят капли слезы или крови людей! Об этом я честно и во всеуслышание заявил накануне и во время выборов. И потому я не намерен призывать граждан к несанкционированным протестным акциям. Возможно, радикально настроенные сограждане будут меня за это критиковать, но таково мое кредо. В то же время я призываю власти не использовать силовые методы против тех граждан, которые выступают в эти дни на митингах. Необходимо их немедленно отпустить на свободу! PS. Избирательная кампания далась мне нелегко. Нагрузки был большие, оказали свое влияние на здоровье. Сейчас я нахожусь в больнице, прохожу лечение, - заключил политик.

Косанов по итогам выборов набрал 16,23 % голосов, заняв второе место.

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