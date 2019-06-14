Более ста операций по роботизированной хирургии сделали врачи Президентской клиники

Операции стали проходить намного быстрее и качественнее.

С октября прошлого года доктора Больницы Медицинского центра УДП РК успешно выполнили сто шесть операций на роботизированной установке по трем направлениям - гинекология, общая хирургия и урология. Помимо этого, в Президентской клинике сегодня действует международный референсный Центр роботизированной хирургии, третий в мире, где манипуляциям с помощью робота обучают резидентов медицинских университетов и докторов как Казахстана, так и зарубежных стран.



- Отпускай педаль, теперь смотри на движение своей руки. Вот так вот тебе неудобно. Нужно расслабить руки, как пианист. Вот так, плавнее, - объясняет профессор Стефано Джидаро, подбирая образные примеры: студенты так быстрее схватывают технику. Перед глазами, конечно, не нотная грамота - 3D экран с джойстиком для управления "руками" роботизированной технологии, что для новичка поначалу может показаться таким же непростым занятием, как обучение инструменту. Резиденты, молодые специалисты, которые уже пробовали ассистировать при открытых и лапароскопических операциях, признают - ощущения во время управления робот-ассистированной установкой не передать одними словами.





- Здесь нам дали попробовать быть хирургом. Ощущения шикарные, нереальные. Держать джойстик в роботизированной хирургии оказалось сложнее, чем оперировать лапароскопическим методом. Здесь конечно все за гранью возможного, все может быть настолько аккуратно, риски что-либо задеть минимальны. Рядом с тобой ассистент, который делает все, что ты ему скажешь! - рассказывает резидент Медицинского университета "Астана" Нурдана Пошан.

Вместо пациента - муляж, потому учебная операция для студентов международного референсного центра роботизированной хирургии пока напоминает чем-то видеоигру, отсюда и небольшая эйфория от получаемого опыта: кто мог подумать, что операция может быть такой увлекательной вдобавок смешным образным примерам доктора Джидаро. Преподавание для него – процесс привычный: Стефано Джидаро консультирует и обучает в похожем референсном центре в Милане. Там как раз и учились первым манипуляциям доктора Президентской клиники. Второй образовательный центр роботизированной хирургии расположился в США, а третий в мире, и, пока последний, базируется в Казахстане, в Президентской клинике.





Переносимся из референсного центра в операционный блок Больницы. Здесь установлена точно такая же робот-ассистированная установка, только теперь для выполнения реальных операций. Следим, как хирург-гинеколог Гульбарам Башарова устраняет на теле матки пациента доброкачественную опухоль. Эту манипуляцию на профессиональном языке называют миомэктомией матки. На робот-ассистированной установке в Президентской клинике ее делают впервые – рядом консультируют и ассистируют доктора из США и Италии, которые несколькими строками выше инструктировали резидентов медицинского университета - Дэвид Самади и Стефано Джидаро.

- Мы вместе с докторами Президентской клиники сделали более ста операций и все успешно. Главное то, что время проведенное в операционной на самом деле было качественным. Об этом можно судить по результату манипуляций – он превосходный. Мы сделали более пятидесяти холецистэктомий (удаление желчного пузыря) и двадцати гистерэктомий (удаление матки), при этом постепенно внедряем и другие операции. Уровень навыков и обучения меня очень впечатляет: не было ни одного случая коррекции операции, а степень удовлетворенности пациентов после выполненных операций на роботе остается высокой, - отмечает врач-уролог и консультант программы роботизированной хирургии Дэвид Самади.

За прошедшие семь месяцев с момента открытия центра роботизированной хирургии в Президентской клинике доктора выполнили сто шесть операций: из них пятьдесят манипуляций сделали хирурги-гинекологи Больницы Ринат Гатин и Гульбарам Башарова. Несмотря на опыт и "набитую" в лапароскопии руку, Гульбарам Есенбековна рассказывает - к новой технологии необходимо привыкать как физически, так и психологически. Потому в свободное от операций время доктор Гульбарам Башарова также посещает референсный центр, садится за учебную консоль и оперирует.

- С помощью лапароскопии я оперирую двадцать лет, а на роботе всего полгода. Технику постоянно нужно совершенствовать. Мы с коллегами ходим в учебный центр, параллельно занимаемся. Здесь есть специальные инструменты роботизированной технологии. С помощью них мы оттачиваем свое мастерство.Сейчас операции стали намного быстрее и качественнее проходить. За тридцать проделанных операций мы стали быстрее устанавливать сам робот, ведь его также необходимо сначала настроить, установить инструменты, - рассказывает заведующий отделением общей хирургии и гинекологии Ергали Габбасов.

По профилю общей хирургии в Больнице, по словам доктора, сегодня выполняют от пяти до шести операций в неделю, постепенно увеличивая не только объем хирургических вмешательств по роботизированной хирургии.

- Мы планируем расширять линейку проводимых операций и делать манипуляции по устранению паховых грыж (герниопластику), грыж пищеводного отверстия диафрагмы (фендопликацию), операции по удалению образований в надпочечнике(адреналоктомия). В перспективе также будем проводить удаление образования толстого кишечника (резекция кишечника), - сказал он.

- Самым первым этапом операций на робот-ассистированной установке были солитарные кисты почек, - рассказывает заведующий отделением уронефрологии Президентской клиники Ерлан Енсебаев, - мы провели порядка семи операций, все - без осложнений. У прооперированных пациентов была ранняя активация, быстрая реабилитация и общее удовлетворительное состояние. После этого мы выполнили частичную резекцию (удаление) почки и пластику мочеточника. Сейчас мы планируем расширить объем оперативных вмешательств и кроме выше указанных также проводить пластические операции – пластику ЛМС (лоханочно-мочеточникового сегмента), пластику нижнего третьего мочеточника, и аденомэктомию (удаление предстательной железы). Это наши планы.

Возвращаемся в международный референсный центр роботизированной хирургии: здесь резиденты медицинского университета по-прежнему учатся управлять "руками" робота и проводить учебные операции на муляже, наблюдая за всем процессом лишь с экрана рабочей консоли. Для многих из них – это первое знакомство с роботом.

При этом подобный тренинговый центр открывает возможность для получения навыков не только студентам и докторам Казахстана. Он - единственный во всей Центральной Азии, чем и оправдывает свое название "международный", привлекая медицинские организации соседних стран: на днях делегация из Узбекистана специально посетила Президентскую клинику, чтобы ознакомиться с программой роботизированной хирургии Больницы, и вместе с этим побывала в его неотъемлемой части - рефернс-центре, где учат тому, как оперировать на роботе.

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