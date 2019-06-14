Президент Туркменистана поразил мишени из пистолета, проезжая на велосипеде

Туркменский лидер в очередной раз продемонстрировал свою физическую подготовку и мастерство

Президент Туркменистана, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами генерал армии Гурбангулы Бердымухамедов в целях внезапной проверки войск национальной армии отдал после полуночи приказ об оперативном приведении соответствующих подразделений в состояние боеготовности. По тревоге был поднят личный состав воинских частей, боевые самолеты и вертолеты направились в сторону военных учебно-тренировочных центров, сообщает государственное информационное агентство Туркменистана.

По завершении учений, президент пересел на велосипед. Велосипедный спорт и массовые велосипедные шествия обрели большую популярность в стране.

- Проезжая на велосипеде, глава государства начал выполнять повороты на уровне установленных здесь мишеней. В этот момент президент страны открыл огонь по мишеням. Четко попадая в мишени, туркменский лидер в очередной раз продемонстрировал свою физическую подготовку и мастерство, подав для военнослужащих, в особенности, молодежи, образцовый пример.

Ознакомившись с выставленной военной техникой, боевым вооружением и их техническими особенностями, туркменский лидер выразил уверенность, что мастерское владение ими будет присуще всему личному составу военных и правоохранительных органов. Пожелав успехов в выполнении воинского долга, президент уехал. На каком транспорте - не уточняется.

К сожалению, найти видео, где президент демонстрирует свои навыки, не получилось. Но можно полюбоваться тем, как Бердымухамедов покатался на квадроцикле с военными 30 апреля.

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