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Скандальная модель из столицы продлевает жизнь мужчинам на 5 лет

Девушка так объяснила свои откровенные наряды и глубокие декольте.

Фото : Instagram/dinagul.tasova14 июня 2019, 13:21

Динагуль Тасова из столицы Казахстана, "прославившаяся" выходом в откровенных нарядах , экс-участница общественного объединения "Молодежный маслихат города Астаны", назвала истинную причину выбора "открытого" гардероба, передает Zakon.kz.

Девушка подкрепила свои выводы научными фактами.

- Женская грудь продлевает мужчинам жизнь. Причем, для этого достаточно просто смотреть на нее, уверяют ученые из Бельгии и Голландии. Всего десять минут созерцания женских прелестей в день, и жизнь мужчины станет длиннее на 5-7 лет. Это занятие оказывает на мужской организм такое же влияние, как 30-минутная физическая нагрузка. Они утверждают, что созерцание женских прелестей снижает риск инфаркт и инсульта на 50%, - прокомментировала модель.

В завершении поста Динагуль обратилась к мужчинам.

- Раз уж я вам продлеваю жизнь на 5-7 лет, будьте добры ко мне и не пишите на мой адрес гадости, - написала Тасова.

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Женская грудь продлевает мужчинам жизнь ????: причём, для этого достаточно просто смотреть на неё — уверяют ученые из Бельгии и Голландии. Всего десять минут созерцания женских прелестей в день — и жизнь мужчины станет длиннее на 5-7 лет☝️☝️☝️ Это занятие оказывает на мужской организм такое же влияние, как 30-минутная физическая нагрузка???????? _ Они утверждают, что созерцание женских прелестей снижает риск инфаркт и инсульта на 50%???? _ P.s.: Дорогие Мужчины, рас уж я вам продлеваю жизнь на 5-7 лет, будьте добры ко мне и не пишите на мой адрес гадости!!!! _ #динагуль #динагултасова #dinagultasova

Публикация от Dinagul Tasova (@dinagul.tasova) 9 Июн 2019 в 1:31 PDT


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