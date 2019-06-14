Новые здания получили судэксперты в регионах Казахстана

Для укрепления материально-технической базы дополнительно выделят более 900 млн тенге.

Новые здания получили специалисты в сфере судебно-экспертной деятельности в регионах Казахстана, сообщил на отчетной встрече министр юстиции РК Марат Бекетаев, передает корреспондент Zakon.kz.

- В истекшем году разработаны 5 типовых проектов зданий судебной экспертизы, сейчас прорабатывается вопрос по выделению земельных участков для их строительства, - сообщил Бекетаев.

Расходы на их строительство, по его словам, будут поэтапно вынесены на рассмотрение при формировании республиканского бюджета.

- Филиалами Центра получены 7 зданий в ВКО, ЗКО, Костанайской, Атырауской, Кызылординской, Павлодарской областях и Нур-Султане, - добавил министр.

Также он сообщил, что выделены допсредства для укрепления материально-технической базы Центров.

- В целях укрепления материально-технической базы выделены дополнительные средства в размере 902,3 млн тенге. На эти средства приобретено оборудование, - заключил Бекетаев.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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