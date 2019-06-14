Кто и зачем атакует казахстанских букмекеров?

Ассоциация Букмекеров Казахстана сама выступает активным участником борьбы с незарегистрированными кассами, а также незаконными подпольными заведениями.

Букмекеров вновь атакуют, их обвиняют в многомиллиардных сокрытиях налогов, отсутствию информации и непрозрачности букмекерского рынка. Так ли это на самом деле? И кто лоббирует появление публикаций, главным лейтмотивом которых является вдалбливание в головы читателей мысли, что нашей стране жизненно необходим Центр учета ставок?

Недавно на портале nur.kz появился прелюбопытный материал под громким заголовком "Почему государство берет под контроль учет ставок букмекеров". Скромный автор, не пожелавший назваться перечислил все "злодеяния" букмекеров, не дав высказаться последним. Что ж, тогда это сделаем мы.

Не будем вдаваться в морально-этические подробности, что в журналистике всегда надо давать высказаться второй стороне конфликта, а остановимся на каждом пункте "обвинений", которые при внимательном рассмотрении оказываются голословными. И прежде всего это касается тезиса о том, что под свое крыло букмекеров берет государство. На самом деле не государство, а заинтересованные частные лица, хотят взять под крыло букмекеров через такой Центр.

Тезис, в котором неназванные эксперты утверждают, что "рынок букмекерских контор в стране недостаточно прозрачен – и более оптимального выхода, чем фиксация ставок в едином доступном для контролирующих органов электронном реестре, в настоящее время просто нет" вызывает удивление. Потому что оптимальный выход был найден через реформирование аппаратно-программных комплексов (с безболезненным переводом функций центра учета ставок в АПК). Аппаратно-программные комплексы оснащены серверами, закупленными казахстанскими букмекерами с 2016 года и фискализированы (данные уходят на ежедневной основе в налоговые органы). Эффективность работы фискализации неоднократно тестировалась при налоговых проверках, и поэтому голословно со стороны лоббистов Центра учета ставок обвинять Министерство финансов, что фискализация не работает. Министерство финансов занимается вопросами фискализации многие годы и их накопленному опыту могут позавидовать фискальные органы других стран.

- Предложение Министерства культуры и спорта РК по внесению в действующее законодательство, регулирующее деятельность игровых заведений и букмекерских контор, нормы о создании в Казахстане Единого центра учета ставок, в котором будут фиксироваться как электронные, так и наличные платежи, стало одной из самых обсуждаемых на данный момент новелл в отрасли, - патетично сообщает анонимный автор статьи и сообщает, что "осенью прошлого года идея внедрения Единого центра учета ставок в Казахстане в предыдущих поправках в законодательство, регулирующее игорный бизнес, была отклонена по совместному согласию правительства, парламентариев и НПП "Атамекен", но менее чем через год власти вернулись к этой идее снова. Почему?"

Вопрос, кстати, не праздный. Если другие государственные органы и НПП "Атамекен" отклонили эту идею с Центром учета ставок, то почему Министерство культуры и спорта так рьяно возвращается к этой идее вновь и вновь?

Одной из главных причин создания Единого центра лоббисты указывают то, что "сейчас никто из экспертов и даже участников рынка не может точно сказать, какой объем занимает "тень". Известно, что в прошлом году казахстанские букмекеры заплатили налоги в объеме 14,4 млрд тенге, при этом эксперты оценивают реальный оборот букмекерских контор Казахстана в $1,5 млрд или в 600 млрд тенге".

В ответ на это заявление хочется напомнить, что в прошлом году букмекеры заплатили налогов на сумму более 16 млрд. тенге (эту информацию можно получить публично с сайта Комитета государственных доходов). У Ассоциации Букмекеров Казахстана есть любые другие статистические данные, в том числе по обороту букмекерских контор. Данная информация не является чем-то секретным и ее невозможно скрыть.

Во-первых, все ставки через наземные кассы, и пополнения на электронную кассу фискализируются и направляются в налоговые органы.

Во-вторых, все платежи через платежные системы (включая электронные кошельки) проходят безналичными переводами через банковские счета платежных систем и букмекеров. Информацию по суммам, которые находятся на банковских счетах согласно Закону "О банках и банковской деятельности" относятся в банковской тайне. При этом букмекеры - по своему согласию! - неоднократно предоставляли информацию по движению денег по своим счетам в государственные органы. А сами платежные системы находятся под двойным контролем, т.к. их дополнительно регулирует Национальный Банк.

В-третьих, букмекеры сдают налоговые декларации на ежеквартальной и годовой основе, исходя из которых высчитывается валовый доход букмекеров (как разница между принятыми ставками и сделанными выплатами). В случае если валовый доход за квартал превышает 2000 МРП, то на разницу превышения платится налог в размере 20%. Важно отметить, что 20% налог на игорный бизнес намного хуже КПН, поскольку не позволяет принимать в учет иные вычеты (например, зарплаты, аренды офиса, закуп оборудования и т.д.).

Авторы анонимной статьи так прониклись идеями черного-PR, что напомнили "что в марте прошлого года Генеральная прокуратура Казахстана добилась взыскания с одной букмекерской конторы недоплаченных налогов на сумму 1,8 млрд тенге". Примечательно, что в рамках многомиллиардных судебных споров с букмекерами – был только один спор между ДГД г.Алматы и букмекерами, в рамках которого последние выиграли подряд все судебные инстанции (включая два раза в Верховном Суде), и только после повторного протеста Генеральной прокуратуры, по причине запутанности и сложности дела, Верховный суд пересмотрел свои решения. При этом доначисления налогов возникли только в результате расхождения между букмекерами и налоговыми органами при применении методики доначисления. Следовательно, никаких вопросов и проблем в связи с работой АПК или сокрытием информации по количеству ставок не было. Поэтому в данном случае, создается впечатление, что неизвестный автор статьи пытается манипулировать информацией и вводит в заблуждение читателей.

Стоит ли сомневаться в надежности аппаратно-программных комплексов и гарантии полноты налоговых отчислений в отрасли? Ссылаясь на слова представителя налогового органа, что "после проведения органами государственных доходов хронометражных обследований в 16 наиболее крупных букмекерских кассах казахстанского мегаполиса на предмет фактических доходов и затрат во время чемпионата мира по футболу в России одна букмекерская контора внесла в бюджет дополнительный платеж на сумму 2,4 млрд тенге."

Примечательно, что в рамках хронометража, который проводился летом 2018 года в г.Алматы не было установлено каких-либо проблем в связи с работой АПК или фактов непрозрачности букмекеров, что подтверждается актами хронометража (налоговые специалисты днем и ночью находились на кассах букмекерских контор и перепроверяли учет ставок, сделанных на кассах, а также интернет-пополнений логинов игроков). Также стоит обратить внимание на то, что существенные налоговые поступления в 2018 году были связаны именно с проведением Чемпионата мира по футболу, а не в связи с хронометражами.

Представитель Ассоциации Букмекеров Казахстана, сообщает: "такие события как Чемпионат мира по футболу (FIFA World Cup), зимние и летние Олимпийские игры бывают раз в четыре года, но самым кассовым событием безусловно является FIFA World Cup. Поэтому нас не удивляет, что за 2 и 3 квартал 2018 года букмекерами были проведены существенные налоговые отчисления."

Автор громкой статьи не преминул напомнить, что в прошлом году во время чемпионата мира было выявление 17 букмекерских контор, не зарегистрированных в налоговых органах, которым пришлось встать на налоговый учет и заплатить штраф на общую сумму более 2,1 млн тенге. Отсюда следует вывод о якобы необходимости единого центра учета ставок. Мол, тогда эти 17 подпольных букмекерских контор просто не смогли бы осуществлять свою деятельность, поскольку онлайн-ставки в обязательном порядке проходили бы через него, а юр.лиц, не состоящих на налоговом учете, в его системе не может быть по определению.

Давайте будем честны: Ассоциация Букмекеров Казахстана сама выступает активным участником борьбы с незарегистрированными кассами, а также незаконными подпольными заведениями. Однако наличие Центра учета ставок никаким образом не влияет и никогда не затронет подпольные заведения, т.к. нет никакого смысла подпольным заведениям регистрировать свои "подпольные" ставки в Центре учета ставок. Если они не соблюдают законы, то зачем им соблюдать законы на половину? Думали ли об этом авторы "анонимки"? Понимают ли они, что нелегалов никто не сможет затащить в этот Центр учета ставок. В итоге получается ситуация, что Центр учета ставок будет кормиться только за счет добросовестных букмекеров, у которых налоговая нагрузка является самой высокой среди всех отраслей бизнеса. Функционирование Центра учета ставок будет ложится в качестве косвенного налога на букмекерский бизнес!

Не обойден стороной и вопрос того, что появление Единого центра якобы избавит легальный бизнес в букмекерской отрасли от мифов относительно реального дохода некоторых из 8 крупнейших игроков, на которых приходится 90% оборота рынка. Авторы утверждают, что "когда одному отдельно взятому игроку отрасли экспертами приписывается годовой доход от 200 до 250 млрд тенге, это вызывает вопросы о полноте уплаты налогов не только у фискалов, но и у общества. Которые позволит снять внешняя система учета ставок."

Хронометраж является одним из видов налоговых проверок. Поэтому если фискальным органам требуется, то они могут проводить свои налоговые проверки (в том числе, хронометраж) в любое время. Это нормальный подход, который применяется ко всем бизнесам, и букмекеры не исключение. Важно отметить, что "эксперты", приписывающие букмекерам сверх-доходы и оперирующие неподтвержденными цифрами, это лица, которые предпочитают оставаться инкогнито. Вся информация по доходам букмекеров есть у налоговых органов.

Ассоциация Букмекеров Казахстана считает, что мониторинг информации по букмекерскому бизнесу можно осуществлять иными законными способами. Например, через установление отчетности по различным статистическим данным. Букмекерские конторы всегда открыты к любому сотрудничеству, и готовы предоставлять дополнительные формы отчетности (в том числе в онлайн режиме) в органы статистики, КГД МФ, МНЭ РК и МКС (по кол-ву ставок, кол-ву клиентской базы и пр.) и нести ответственность за достоверность и полноту информации, а также совместно с КГД МФ РК и МНЭ РК реформировать наши АПК. Такой подход является цивилизованным и законным, нежели чем создавать дублирующий, затратный и малопонятный Центр учета ставок.

В конце анонимной статьи авторы в который раз упирают на фактор лудоманов. Мол, именно такой Центр и остановит от похода к букмекерам страдающего игроманией человека.

Давайте не забывать, что в рамках работы рабочей группы Мажилиса Парламента, предложено за нарушение норм в части принятия ставок у лиц младше 21 года и у лиц, включенных в реестр самоограниченных, приостанавливать лицензию у букмекеров. Данная санкция является довольно справедливой и достаточной!

После однобоких статьей в отдельных СМИ, размещенных в последние дни, можно предположить, что "заинтересованные лица" пытаются ухватиться за любые аргументы (пусть даже совсем несуразные и не выдерживающие никакой критики), чтобы обосновать необходимость введения Центра учета ставок.

Заслуживает внимания и тот факт, что по данным Министерства здравоохранения, на рабочей группе Мажилиса Парламента по законопроекту об игорном бизнесе было заявлено, что официально в качестве лиц страдающих игровой зависимостью (лудоманией) зарегистрировано 12 человек по Казахстану. Безусловно, даже наличие 1-3 человек лудоманов в стране не должно оставаться без внимания. Мы можем предполагать, что лудоманов может быть намного больше. Примечательно, что Ассоциация Букмекеров Казахстана всегда поддерживала введение реестра лиц самоограниченных от участия в азартных играх и пари. Кроме того, члены этой организации вводят у себя принципы "ответственной игры" (Responsible Gaming), которые являются стандартами, используемыми на Западе.

Хочется верить, что прочтя этот материал читатель сделает верные выводы и поймет, кто на самом деле играет честно, а кто пытается манипулировать общественными мнением с вполне понятными целями.

Н.Ш.Искендиров, А.Смагулова

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