Какие документы были подписаны на Саммите ШОС

Главы государств-членов ШОС подписали Бишкекскую декларацию.

В Бишкеке состоялось заседание Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества. Касым-Жомарт Токаев обозначил главные задачи ШОС. Также был подписан ряд документов, сообщает Zakon.kz.

По итогам саммита были приняты и подписаны следующие документы:

1.Информационное сообщение по итогам заседания Совета глав государств-членов ШОС;

2. Бишкекская декларация глав государств-членов ШОС;

3. Решение Совета глав государств-членов ШОС об утверждении Рабочего плана по реализации Антинаркотической стратегии государств-членов ШОС на 2018-2023 годы и Программы действий по выполнению антинаркотической стратегии государств-членов ШОС на 2018-2023 годы;

4. Решение Совета глав государств-членов ШОС об утверждении Регламента Форума глав регионов государств-членов ШОС;

5. Решение Совета глав государств-членов ШОС об утверждении Концепции сотрудничества государств-членов ШОС в сфере цифровизации и информационно-коммуникационных технологий;

6. Решение Совета глав государств-членов ШОС об утверждении Программы развития межрегионального сотрудничества государств-членов ШОС;

7. Решение Совета глав государств-членов ШОС об утверждении Доклада Генерального секретаря ШОС о деятельности ШОС за прошедший год;

8. Решение Совета глав государств-членов ШОС об утверждении Доклада Совета Региональной антитеррористической структуры ШОС о деятельности Региональной антитеррористической структуры ШОС в 2018 году;

9. Решение Совета глав государств-членов ШОС об утверждении Плана мероприятий по практической реализации Концепции сотрудничества в области охраны окружающей среды государств-членов ШОС;

10. Решение Совета глав государств-членов ШОС о подписании Меморандума о взаимопонимании между ШОС и Управлением ООН по координации гуманитарных вопросов;

11. Решение Совета глав государств-членов ШОС о подписании Меморандума о взаимопонимании между Секретариатом ШОС и Всемирной туристской организацией;

12. Решение Совета глав государств-членов ШОС о подписании Меморандума о взаимопонимании между Секретариатом ШОС и Международным финансовым центром «Астана»;

13. Решение Совета глав государств-членов ШОС о подписании Меморандума о взаимопонимании между ШОС (Секретариат ШОС) и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО);

14. Решение Совета глав государств-членов ШОС о подписании Меморандума о взаимопонимании между Секретариатом ШОС и Европейской экономической комиссией ООН;

15. Решение Совета глав государств-членов ШОС о подписании Дорожной карты дальнейших действий Контактной группы «ШОС-Афганистан»;

16. Соглашение между правительствами государств-членов ШОС о сотрудничестве в области средств массовой информации;

17. Соглашение между уполномоченными органами государств-членов ШОС о сотрудничестве в сфере физической культуры и спорта;

18. План основных мероприятий по сотрудничеству государств-членов ШОС в области здравоохранения на 2019-2021 годы;

19. Меморандум о взаимопонимании между Секретариатом ШОС и Международным финансовым центром «Астана»;

20. Меморандум о взаимопонимании между Секретариатом Шанхайской организацией сотрудничества и Всемирной туристской организацией;

21. Меморандум о взаимопонимании между ШОС и Управлением ООН по координации гуманитарных вопросов;

22. Дорожная карта дальнейших действий Контактной группы «ШОС-Афганистан».

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