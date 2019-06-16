Размеры соцвыплат, штрафы за унижение учителей, товары из-за границы – итоги недели

Предусматривается увеличение социальных выплат по утрате трудоспособности, потери кормильца и потери работы.

О важных изменениях в законодательстве и жизни казахстанцев, произошедших на этой неделе, рассказывает Zakon.kz.

Оптимизация госуслуг

Правление Национального банка приняло постановление от 7 февраля 2019 года о внесении изменений и дополнений в Стандарты государственных услуг Нацбанка.



Внесены следующие изменения:

- исключена бумажная форма оказания и переведены исключительно в электронную форму оказания государственные услуги:

1) учетная регистрация микрофинансовых организаций;

2) выдача лицензии организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций, на инкассацию банкнот, монет и ценностей;

3) выдача разрешения на размещение эмиссионных ценных бумаг организации-резидента Республики Казахстан на территории иностранного государства;

4) выдача разрешения на выпуск эмиссионных ценных бумаг организации-резидента Республики Казахстан на территории иностранного государства;

5) выдача разрешения на реорганизацию добровольного накопительного пенсионного фонда;

6) выдача разрешения на добровольную ликвидацию добровольного накопительного пенсионного фонда;

7) выдача лицензии на осуществление деятельности по организации обменных операций с наличной иностранной валютой уполномоченным организациям;

- сокращены сроки оказания государственных услуг:

1) государственная регистрация выпуска объявленных акций;

2) государственная регистрация выпуска негосударственных облигаций;

3) государственная регистрация выпуска паев паевых инвестиционных фондов;

4) утверждение отчета об итогах размещения акций;

5) выдача лицензии организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций, на инкассацию банкнот, монет и ценностей;

- сокращен перечень предоставляемых документов при получении государственных услуг:

1) выдача согласия на назначение (избрание) руководящих работников финансовых организаций, банковских, страховых холдингов, акционерного общества "Фонд гарантирования страховых выплат";

2) государственная регистрация выпуска негосударственных облигаций;

3) государственная регистрация выпуска паев паевых инвестиционных фондов;

4) выдача лицензии организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций, на инкассацию банкнот, монет и ценностей;

5) выдача лицензии на проведение банковских и иных операций, осуществляемых исламскими банками;

6) выдача лицензии банкам на проведение банковских и иных операций, предусмотренных банковским законодательством Республики Казахстан;

7) выдача лицензии на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг, предусмотренной законодательством Республики Казахстан;

8) выдача лицензии на осуществление деятельности по организации обменных операций с наличной иностранной валютой уполномоченным организациям.

С 25 января 2019 года вступило в силу постановление правления Нацбанка от 19 ноября 2018 года о внесении изменения в стандарты государственных услуг Нацбанка, согласно которому государственная услуга "Выдача информации о состоянии пенсионных накоплений (с учетом инвестиционного дохода) вкладчика (получателя) единого накопительного пенсионного фонда" доступна на портале "электронного правительства", в том числе с применением одноразового sms-пароля, который будет приходить на номер мобильного телефона вкладчика, зарегистрированный в базе мобильных граждан "M-Gov", после отправки запроса.

Государственные услуги доступны на портале "Электронного правительства" - egov.kz .

Новые размеры соцвыплат

На пленарном заседании Мажилиса одобрен в первом чтении законопроект об обязательном социальном страховании.

Проект закона направлен на усиление взаимосвязи между трудовым стажем и размерами выплат, стимулирование участия населения в системе обязательного соцстрахования.

Предусматривается увеличение социальных выплат по утрате трудоспособности, потери кормильца и потери работы.

В частности, будет применяться отдельный подход к каждому случаю, соответствующий индивидуальной степени утраты трудоспособности согласно медико-социальной экспертизе. Планируется повысить действующие коэффициенты количества иждивенцев при исчислении социальных выплат по потере кормильца. Рост коэффициента составляет от 5 до 20%. Наиболее высокий рост коэффициента составляет при количестве иждивенцев от 3 и более человек.

Предусматривается также после достижения стажа участия 5 лет ежегодное повышение достигнутого коэффициента стажа участия (1) на 2%. Усовершенствуется механизм исчисления социальных выплат по потере работы, которые предлагается осуществлять до 6 месяцев лицам, стаж участия которых составляет 5 лет и более, вне зависимости от причины потери работы.

Также повышается коэффициент замещения дохода, применяемый для исчисления социальной выплаты по потере дохода с 0,3 до 0,4, в соответствии с рекомендациями Международной организации труда.

Наряду с этим предусматриваются нормы, регулирующие деятельность государственного фонда социального страхования, его финансовую устойчивость, порядок рассмотрения обращений граждан, управление активами.

Штрафы за унижение учителей

В Казахстане разработан законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам статуса педагога, снижения нагрузки на ученика и учителя", который предусматривает административную ответственность за унижение и оскорбление педагогов. Документ размещен на сайте "Открытые НПА".

Так, в проекте закона говорится, что унижение чести и достоинства педагога – влечет штраф в размере пяти месячных расчетных показателей (12 625 тенге).

Привлечение педагога к видам работ, не связанных с его профессиональными обязанностями – влечет штраф на должностных лиц в размере десяти МРП (25 250 тенге).

Необоснованное вмешательство в профессиональную деятельность педагога или воспрепятствование профессиональной деятельность педагога – влечет предупреждение или штраф в размере трех МРП (7 575 тенге).

Требование от педагога предоставления каких-либо форм отчетности либо информации, не предусмотренных законодательством РК предусматривает предупреждение или штраф на должностных лиц в размере трех МРП.

Возложение на педагога обязанности приобретать какие-либо товарно-материальные ценности для обеспечения учебно-воспитательного процесса за счет собственных средств – также влечет штраф на должностных лиц в размере трех МРП.

В документе также говорится, что статья 127 Кодекса об административных нарушениях дополнена следующим содержанием: Унижение чести и достоинства педагога, совершенное несовершеннолетними, – влечет штраф на родителей или лиц, их заменяющих, в размере ста месячных расчетных показателей (252 500 тенге).

Публичное обсуждение проекта закона продлится до 27 июня.

Что можно привезти домой из дальнего зарубежья

Наступил сезон отпусков, казахстанцы выезжают на отдых за границу и довольно часто хотят привезти с собой разные подарки для родственников и друзей. О том, какие товары и сколько можно привезти, а в каких необходимо платить таможенную пошлину, рассказали в пресс-службе КГД МФ РК.

Поскольку наша страна является участницей Евразийского экономического союза, должны соблюдаться утвержденные нормы беспошлинного провоза.

Нормы беспошлинного ввоза товаров для личного пользования: товаров для личного пользования

Нормы беспошлинного ввоза отдельных товаров на одно физлицо, достигшее 18-летнего возраста:

- алкогольные напитки и пиво – не более 3-х литров;

- 200 сигарет или 50 сигар (сигарилл) или 250 гр.табака, либо в ассортименте общим весом не более 250 гр.

Не относятся к товарам личного пользования, если:

- частота перемещения товаров превышает 1 раз в месяц;

- количество товаров превышает следующие показатели:

В случае превышения норм беспошлинного ввоза производится таможенное декларирование с уплатой таможенных платежей – 30 % от таможенной стоимости, но не менее 4 евро за кг в части превышения.

Ввоз и вывоз наличных денег и дорожных чеков

Не подлежит таможенному декларированию: сумма равная или не превышающая в эквиваленте 10 000 долларов США.

Подлежит таможенному декларированию: сумма, превышающая в эквиваленте 10 000 долларов США.

Подготовила Лариса Черненко

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