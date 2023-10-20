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Законодательство РК

В Казахстане размер некоторых соцвыплат повысят с 1 января

В Казахстане размер некоторых соцвыплат повысят с 1 января Фото: Zakon.kz
С 1 января 2024 года в Казахстане повысятся размеры социальных выплат по случаю утраты трудоспособности и потери кормильца, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр РК Алихан Смаилов.

"В частности, документом предусматривается повышение с 1 января 2024 года на 7% назначенных социальных выплат по случаю утраты трудоспособности и потери кормильца из Государственного фонда социального страхования", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте главы правительства 20 октября 2023 года.

Повышением будет охвачено порядка 87 тыс. лиц, утративших трудоспособность, и 59 тыс. семей, потерявших кормильца.

На эти цели будет дополнительно направлено более 5 млрд тенге.

В соответствии с Социальным кодексом РК правительство ежегодно производит повышение размеров выплат по случаю утраты трудоспособности и потери кормильца.

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