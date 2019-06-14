Курсы валют на выходные дни

В обменниках доллар покупают/продают по 384,3-385,7 тенге, рубль - 5,97-6,02 тенге.

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия по иностранным валютам, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара США составил 383,99 тенге за доллар при объеме торгов 78, 835 млн долларов.

Средневзвешенный курс доллара США утренней и дневной сессий составил 384,05 тенге за доллар (-0,46 тенге), суммарный объем торгов – 112,383 млн долларов (-47 721 тыс. USD).

Средневзвешенный курс рубля России составил 5,9659 тенге за рубль при объеме торгов 14 млн рублей.

Средневзвешенный курс рубля России по итогам утренней и дневной сессий составил 5,9632 тенге за рубль (+0,0222 тенге), суммарный объем торгов – 24 000 тыс. рублей (+14 000 тыс. рублей).

В обменниках курс доллара - 384,3-385,7 тенге, евро - 433,1-435,3 тенге, рос.рубля - 5,97-6,02 тенге.

В торгах приняли участие 23 члена KASE.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!