Телеканал "Жетысу" отметил 20-летие

Состоялось торжественное награждение представителей СМИ почетными грамотами и благодарственными письмами.

В канун дня работников связи и информации в Талдыкоргане состоялось чествование представителей СМИ. Мероприятие приурочили к 20-летию областной телерадиокомпании "Жетысу", передает Zakon.kz.

В Драматическом театра имени Бикен Римовой собрались не только журналисты, редакторы, но и связисты, полиграфисты. Поздравить с юбилейной датой телекомпании приехали известные журналисты, ветераны пера и микрофона, а также аким области Амандык Баталов.

По словам акима Алматинской области Амандыка Баталова, в регионе трудится немало специалистов. Наряду с крупнейшими республиканскими средствами массовой информации, работающими в регионе, весомый вклад в реализацию государственных программ социально-экономического развития, укрепление стабильности в обществе, повышение авторитета области вносят региональные СМИ.

-В этом году свой большой 20-летний юбилей встречает наш главный телевестник–областной телеканал "Жетысу". В прошлом году мы широко отметили 100-летний юбилей областных газет "Жетысу"и "Огни Алатау", за свою долгую историю ставших настоящей летописью нашего края. Самые радостные события и трудные моменты, проблемы и вопросы жителей – все это оперативно и достоверно освещается в ваших передачах, репортажах, сюжетах, раскрывая во всей полноте жизнь Жетысу. Вас любят, ждут и уважают во всех уголках региона. От всей души желаю телеканалу дальнейшего процветания, а его сотрудникам – неиссякаемой творческой энергии, интересных проектов и достижения поставленных целей. Еще раз поздравляю всех мастеров пера и микрофона с наступающим профессиональным праздником! – подчеркнул Амандык Баталов.

После состоялось торжественное награждение представителей СМИ почетными грамотами и благодарственными письмами. Кроме того, ряд жетысусцев, внесших весомый вклад в развитие и процветания журналистики области были отмечены медалями: "Қазақстанның құрметі журналисі", "Қазақ журналистикасының қайраткері" и "Ерең еңбегі үшін".

Поздравить коллег со знаменательным событием и наградами приехал, председатель совета Марат Токашбаев и известный журналист, ветеран казахского телевидения Нуртлеу Имангалиулы.

- Дорогие коллеги, сегодня очень важная дата для всех нас. Представители СМИ никогда не пишут о себе, это люди которые всегда остаются в тени. И один раз в год чествуют мастеров своего дела. Со дня создания телекомпании "Жетысу" ее сотрудники под руководством видных деятелей журналистики буквально держат руку на пульсе важнейших для области событий. Профессионализм, четкая гражданская позиция, неравнодушие к происходящему, стремление объективно отражать действительность всегда отличали лучших работников связи и информации. Продолжайте в том же духе, желаю вам творческих успехов и неиссякаемой энергии, - сказал Нуртлеу Имангалиулы.

Стоит отметить, в Алматинской области уделяют большое внимание специалистам связи и информации. Например для представителей СМИ построен собственный Дом журналистов, где созданы все условия для комфортного труда.

А на телеканале "Жетысу" полностью обновлена материально-техническая база, закуплено качественное оборудование, в соответствии с современными требованиями созданы и оформлены студии. Установлено самое новое программное обеспечение для монтажа и вывода материала в эфир.

До конца этого года планируется приобрести передвижную телевизионную станцию(ПТС), укомплектованную всем необходимым для выхода в прямой эфир с любого уголка области(где поддерживается 3G, 4G интернет-связь).

Теперь сотрудники канала могут используя новые технологии, еще плодотворнее работать во благо края и его жителей, покоряя новые высоты журналистского мастерства и завоевывая престижные награды.

К слову, за 20 лет через новостную школу телекомпании "Жетысу" прошло множество журналистов, сегодня работающих в ведущих республиканских средствах массовой информации. Их лица знают миллионы, их материалы ждут во всех уголках страны, но каждый из них глубоко ценит опыт, приобретенный на региональном телеканале.

Мероприятие завершилось ярким и торжественным концертом.

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