Лошадь лягнула мальчика в Мангистау и проломила череп

На данный момент мальчика готовят к операции у челюстно-лицевого хирурга.

По словам родителей ребенка, в лицо его лягнула лошадь во дворе частного дома, сообщает Zakon.kz со ссылкой на инАктау.

Пятилетнего мальчика доставили в областную детскую больницу 8 июня. Медики зафиксировали у него закрытую черепно-мозговую травму, оскольчатый перелом лица, искривление носовой перегородки и рану верхней и нижней губы.

- На данный момент мальчика готовят к операции у челюстно-лицевого хирурга, – рассказали в пресс-службе облздрава.

В апреле еще один ребенок в Мангистау пострадал от копыт лошади. 13-летнего мальчика лошадь также лягнула в лицо. Он был доставлен в больницу с диагнозом тяжелая открытая черепно-мозговая травма, линейный перелом лобных пазух и медиальной стенки левой орбиты, ушиб головного мозга тяжелой степени.

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